Indígena da Aldeia Limão Verde é eleito Melhor Atirador do 9º BE Cmb

O soldado Amildo Malheiro Vaz Júnior, morador da Aldeia Limão Verde / Arquivo pessoal/Cedida ao O Pantaneiro

O soldado Amildo Malheiro Vaz Júnior, morador da Aldeia Limão Verde, em Aquidauana, foi reconhecido como Melhor Atirador Combatente do ano de 2026 pelo 9º BE Cmb (9º Batalhão de Engenharia de Combate – Carlos Camisão).

Filho de Eucledineia Dias de Barros e Amildo Malheiro Vaz, o militar recebeu o diploma que oficializa a distinção durante solenidade realizada na unidade, nesta semana, em comemoração ao Dia do Soldado (25 de agosto).

O documento é assinado pelo comandante do batalhão, tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza.

Natural de uma comunidade que preserva sua identidade, seus costumes e sua história, Amildo passa agora a ter seu nome registrado em um quadro entre os militares que receberam esse reconhecimento no 9º BE Cmb. A distinção é resultado de dedicação, preparo e desempenho ao longo das atividades realizadas pelo batalhão.

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