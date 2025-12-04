Indígena de Aquidauana conclui formação como Bombeiro Militar

Arquivo Pessoal

A comunidade indígena Água Branca, localizada na Terra Indígena Taunay-Ipegue, em Aquidauana, celebra a formação de Wesley Samuel Félix como Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. A conquista, considerada um marco para a aldeia, reforça a representatividade indígena em áreas essenciais de proteção e serviço público.



A formação de Wesley simboliza a realização de um projeto pessoal, mas também o avanço coletivo de seu povo em espaços institucionais. Ele leva consigo a identidade, a força e a ancestralidade da comunidade, destacando o papel dos jovens indígenas na construção de novos caminhos profissionais.



Lideranças e moradores da Aldeia Água Branca afirmam que a conquista inspira crianças, adolescentes e demais jovens a buscarem novas oportunidades sem abandonar suas raízes. A comunidade comemorou a formatura com orgulho e reconhecimento pelo esforço dedicado ao longo do processo.



A trajetória de Wesley agora segue na carreira militar, missão que envolve atendimento à população, prevenção de acidentes e salvamento. A comunidade desejou proteção divina e força espiritual para essa nova etapa, ressaltando o significado da conquista para Aquidauana e para o povo da Terra Indígena Taunay-Ipegue.

