Indígena de Aquidauana é finalista nacional com projeto de reflorestamento

Divulgação

O indígena Juvelino Amado Albuquerque, da aldeia Ipegue, localizada no território Taunay-Ipegue, em Aquidauana, é um dos três finalistas nacionais do Prêmio Chico Vive, com o projeto “Semeadores do Bem Viver”, que representa o bioma Pantanal e o estado de Mato Grosso do Sul na edição 2025 da premiação.



Acadêmico do curso de Agroecologia Intercultural pela Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Juvelino atua como agente ambiental e comunicador do projeto, que tem como foco o reflorestamento e a regeneração de áreas degradadas por queimadas e desmatamentos no Pantanal. A iniciativa também desenvolve ações de educação ambiental em escolas e comunidades indígenas, incentivando o plantio de mudas nativas e o fortalecimento do vínculo entre a população e o meio ambiente.



O Projeto Semeadores do Bem Viver nasceu da mobilização comunitária em defesa da natureza e da valorização do modo de vida tradicional das aldeias pantaneiras. Por meio de mutirões e atividades educativas, o grupo busca recompor áreas afetadas, promover o uso sustentável dos recursos naturais e estimular a consciência ecológica nas novas gerações.



Juvelino destaca que o trabalho coletivo é o principal pilar da iniciativa. “O cuidado com a natureza é um ato de resistência e de bem viver coletivo. Cada muda plantada é uma semente de esperança e de continuidade do nosso território”, afirma.

A votação popular está aberta e pode ser feita pelo site oficial do prêmio, no link: https://chicovive.com/vote/



O Prêmio Chico Vive reconhece ações inspiradas no legado de Chico Mendes, que se destacam pela defesa dos povos tradicionais, da floresta e da sustentabilidade em diferentes regiões do Brasil.