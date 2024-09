Indígena de Aquidauana é o primeiro a ingressar em programa de altas habilidades

Guilherme Amority dos Santos Cece / Arquivo

A Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – HOYENOO, localizada na aldeia Lagoinha em Aquidauana, celebra um marco histórico com o ingresso de Guilherme Amority dos Santos Cece, um estudante terena de 17 anos, no Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS). Guilherme é o primeiro indígena da região a integrar o programa especializado do governo, destacando-se pelo seu talento e habilidades excepcionais.



Após uma avaliação psicoeducacional realizada pela equipe técnica do CEAM/AHS, foram identificadas em Guilherme características de Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). Esse reconhecimento levou à sua matrícula no Atendimento Educacional Especializado (AEE) do CEAM/AHS, que visa apoiar e potencializar as habilidades de estudantes com altas capacidades.



O CEAM/AHS, mantido pela Secretaria de Estado de Educação e vinculado à Coordenadoria de Educação Especial e à Superintendência de Políticas Educacionais (COESP/SUPED/SED/MS), é responsável por identificar, avaliar e acompanhar estudantes com AH/SD, oferecendo suporte especializado para o desenvolvimento pleno de suas habilidades.







O diretor da EEI Pastor Reginaldo Miguel – HOYENOO, Luiz Cesar de Souza Cardoso, observou desde cedo o potencial musical de Guilherme. "Ele demonstrou um impressionante talento para música, tanto em instrumentos quanto no canto," afirmou Cardoso. No CEAM/AHS, Guilherme está inserido em oficinas específicas que abrangem áreas como Música, Linguagem, Geografia, Matemática, Biologia, Inglês, Robótica e Desenho, alinhadas aos seus interesses e habilidades.



Além das atividades no CEAM/AHS, Guilherme mantém uma intensa rotina de estudos na escola HOYENOO e participa dos projetos culturais da instituição, incluindo o coral comandado pelo professor Carlos Henrique Luiz Borges, conhecido como “professor Rick”. Sua participação no coral tem sido fundamental para o desenvolvimento de suas habilidades vocais e técnicas.



Em agosto, Guilherme e seu colega Joás Miguel representaram a escola no III Festival da Canção Prêmio Helena Meirelles, realizado na capital. A música autoral "Única Voz", interpretada por Guilherme, conquistou o segundo lugar na competição e lhe rendeu o título de melhor intérprete, além de prêmios como quatro mil reais, dois iPhones e troféus.







O cacique Leveson Vicente expressou orgulho com a conquista de Guilherme, considerando-a um marco histórico para a aldeia. “Ver um jovem terena com essas habilidades é um grande motivo de celebração para nossa comunidade”, afirmou Vicente.



A gerente pedagógica do CEAM/AHS, Eliane Fraulob, destacou a importância da colaboração entre as Coordenadorias Regionais de Educação, Núcleos de Educação Especial e escolas estaduais. “Nosso objetivo é atender de forma equitativa e inclusiva todos os estudantes do interior do Estado, garantindo que cada um tenha a oportunidade de desenvolver seu potencial”, disse Fraulob.



O diretor Luiz Cesar de Souza Cardoso concluiu agradecendo ao CEAM/AHS pelo apoio e expressou o desejo de que essa parceria se amplie, beneficiando outros estudantes que possam também se destacar em suas áreas de talento. “Estamos comprometidos em apoiar nossos alunos e celebrar cada conquista,” finalizou o diretor.







Com esse avanço, a EEI Pastor Reginaldo Miguel – HOYENOO e o CEAM/AHS reafirmam seu compromisso com a inclusão e a valorização das habilidades dos jovens indígenas, marcando um passo significativo para a educação e o reconhecimento de talentos na região.



Veja o vídeo clipe do aluno: