Arquivo Pessoal

Um marco histórico para a educação e para os povos indígenas de Mato Grosso do Sul foi celebrado recentemente em Aquidauana. Aos 26 anos, o jovem da etnia Terena, Levi Yunes Gonçalves Lipu, tornou-se o primeiro indígena a concluir o curso de Engenharia Civil no campus local do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

Morador do Distrito de Taunay e atualmente vice-cacique da Comunidade Indígena de Taunay, o novo engenheiro destaca que a conquista representa muito mais do que uma realização pessoal.

“Primeiramente, agradeço a Deus, à minha família e à minha noiva por todo o incentivo e apoio ao longo dessa caminhada. Esta conquista não é somente minha, mas de todos aqueles que, de alguma forma, me ajudaram a chegar até aqui”, afirmou Levi.

A trajetória acadêmica começou ainda na infância, nas escolas do próprio distrito de Taunay. Posteriormente, ele concluiu o ensino médio na Aldeia Lagoinha, experiência que reforçou sua valorização pela educação oferecida nas comunidades indígenas.

Antes de ingressar no IFMS, o estudante cursava Engenharia Civil na Universidade Federal da Grande Dourados. Em 2023, ele realizou a transferência para o campus de Aquidauana, onde concluiu a graduação superando diversos desafios comuns a muitos estudantes brasileiros que buscam alcançar uma formação superior.

Para o engenheiro recém-formado, sua conquista também representa um avanço importante na presença indígena em diferentes áreas profissionais. Segundo ele, os povos originários estão cada vez mais ocupando espaços historicamente negados.

“Hoje estamos presentes na ciência, na educação, na saúde, no direito, na política e em muitas outras áreas do conhecimento. É importante que a sociedade reconheça que nós, povos indígenas, também estamos avançando”, destacou.

Ele também fez questão de lembrar a luta das gerações anteriores de indígenas que abriram caminhos para que novas oportunidades surgissem.

“Agradeço a todos os indígenas que vieram antes de mim, que lutaram e muitas vezes deram suas vidas em defesa da causa indígena. Que esta conquista possa servir de exemplo para que todos compreendam que nós, indígenas, somos plenamente capazes de superar desafios e alcançar nossos sonhos.”

A cerimônia de colação de grau ocorreu na última sexta-feira, 13/03, e contou com a presença da Direção do IFMS e familiares do formando. Junto a ele, outros dois novos engenheiros participaram da cerimônia.

Finalizando, Levi também expressou gratidão ao IFMS pelo acolhimento e pelo suporte ao longo da formação. A conquista representa não apenas um marco para a instituição, mas também um símbolo de inspiração para jovens indígenas que sonham em ingressar no ensino superior e construir novas histórias por meio da educação.