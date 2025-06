Indígena pai de três filhas morre em acidente de trânsito na Capital

Rudnei Francisco Sebastião, morreu após acidente e esposa, Arieli Silva, esta internada na Santa Casa de Campo Grande / (Foto: Midias Sociais)

O corpo do indígena Rudney Sebastião está sendo velado hoje (14) na Aldeia Água Branca, localizada no Distrito de Taunay, em Aquidauana. O sepultamento está previsto para às 16 horas no cemitério comunitário da aldeia.

As informações foram confirmadas à reportagem do Jornal O Pantaneiro, agora pela manhã, pelo Cacique Julison Farias. Ele esclareceu informações divulgadas incorretamente, de que que a esposa de Rudney, também estaria morta.

“Arieli Silva está viva e internada em estado grave na ala vermelha da Santa Casa de Campo Grande”, informa o Cacique. O casal foi vítima de acidente ocorrido por volta das 15 horas, da última sexta-feira (13), na BR-060, na entrada do município de Sidrolândia.

Consta que Rudney havia acabado de sair do trabalho, no frigorífico JBS estava com a sua esposa em uma motocicleta, quando foram colhidos, violentamente, por um caminhão. Houve resgate imediato, mas ele não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu.

Arieli foi transportada com sérios ferimentos na cabeça para a Santa Casa, onde está internada. O Cacique Julison, também, confirmou que o casal tem três filhas, uma de apenas 1 aninho, outra de 3 anos e outra de cinco anos de idade.

O Cacique decretou luto de três dias na comunidade Indígena Água Branca. “Não fazia muito tempo que eles saíram da aldeia em busca de melhores condições de vida para a família”, finaliza o Cacique.

