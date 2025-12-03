Indígenas da Limão Verde recebem capacitação em primeiros socorros

A atividade reuniu 12 instruendos e abordou temas essenciais para a preservação da vida e prevenção do agravamento de lesões
Durante a Operação Alerta Vermelho, realizada em 2 de dezembro de 2025, moradores da aldeia indígena Limão Verde participaram de uma palestra de primeiros socorros que teve como objetivo capacitar a comunidade para agir em situações de emergência. A atividade reuniu 12 instruendos e abordou temas essenciais para a preservação da vida e prevenção do agravamento de lesões.
A capacitação incluiu orientações sobre exame primário e secundário, avaliação inicial da vítima, além de demonstrações práticas de reanimação cardiopulmonar (RCP) em adultos e crianças. Os participantes também receberam instruções sobre desobstrução de vias aéreas, igualmente adaptadas para diferentes faixas etárias.
De acordo com os instrutores, o domínio dessas técnicas é fundamental para garantir uma resposta rápida e eficiente em situações críticas, aumentando significativamente as chances de sobrevivência até a chegada de atendimento especializado. A ação integra o compromisso da Operação Alerta Vermelho em fortalecer a autonomia e a segurança de comunidades tradicionais, promovendo conhecimento e preparação para emergências.
