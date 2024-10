Indígenas de Aquidauana recebem apoio para safra 2024/2025

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, realizou ao longo de terça-feira (15), a entrega de sementes de milho para os lavouristas das aldeias de Aquidauana, que residem nas aldeias.



As sementes foram adquiridas através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - uma iniciativa do Governo de MS, por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF/SEMADESC), em parceria com Governo do Estado de MS, por meio da SEAF/SEMADESC em parceria com Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e Funai.



Assim sendo, as sementes de milho foram distribuídas para as aldeias do Limão Verde, Córrego Seco e Buritizinho na manhã de ontem e, ainda, no período vespertino, a ação aconteceu nas Terras Indígenas de Taunay-Ipegue. As sementes foram entregues para os caciques e lideranças reunidos, respectivamente, na aldeia Limão Verde e na Bananal.



Ademilson da Silva Souza - cacique do Limão Verde, explicou que as terras já estão preparadas e que a plantação será imediata e eles trabalham com previsão de colheita para daqui três meses.



“Estamos felizes com a entrega das sementes. Agradecemos as parcerias do Governo Federal, Estadual e, principalmente, da Prefeitura de Aquidauana que vem dando ao longo desses anos todos o suporte técnico, com maquinário e óleo diesel para os irmãos lavouristas e para as famílias produzirem. Nossas terras estão sendo preparadas e vamos plantar”, completou o cacique do Limão Verde.



Já na Aldeia Bananal, Cezar Fialho - chefe da CTL FUNAI Aquidauana, explicou que a FUNAI também está com parceria para atender os pequenos produtores e fará a doação de óleo diesel para o maquinário atender as aldeias.



Cipriano Mendes – secretário municipal de Produção ao fazer uso da palavra lembrou que as 29 máquinas da secretaria estão rodando as aldeias com recursos próprios e atendimento constante para os pequenos produtores.



“Conforme planejamento e pedido do prefeito Odilon, que desde o início de sua gestão, a Secretaria de Produção tem dado toda atenção e cuidado especial com as aldeias de Aquidauana, para fomentar a agricultura familiar indígena, visando gerar renda e melhorar o sustento das famílias. E, assim, temos feito mensalmente um ciclo de atendimento nas aldeias, distritos e nos assentamentos, para tornar nossa agricultura familiar pujante”, destacou o secretário Cipriano.



Encerrando as falas das lideranças indígenas na Aldeia Bananal, o cacique Célio Fialho, também destacou a importância dessa ajuda com as sementes e implementos. “Agradeço ao apoio do prefeito Odilon Ribeiro que sempre tem nos atendido e junto com a gente tem buscado a parceria do Estado, Funai e Semadesc”, completou.



Participaram da ação o vereador Marquinhos Taxista, o vereador eleito Fred Frank e os caciques: Cláudio Lipu (Imbirussu), Julison Farias (Água Branca), Levison Vicente, (Lagoinha), Ademir Soares (Ipegue), Oto Milton Lara (Colônia Nova), Benigno Paulinho (Morrinho), Edvaldo Corrêa (Tarumã), Pedro Lulu (Arara), Lucas Jordão (Natakaxé).