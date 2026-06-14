Indígenas formam banca inédita na UFMS de Aquidauana

O Campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CPAQ/UFMS) foi palco de um evento histórico para a comunidade acadêmica e para os povos originários. A defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da acadêmica Eliene Soares Lipu trouxe marcos práticos e simbólicos fundamentais para a ciência e para as comunidades tradicionais, ao contar com uma banca examinadora inédita, composta inteiramente por egressos indígenas da instituição.

O acontecimento quebra a lógica tradicional de que os povos originários são apenas objetos de estudo, posicionando-os definitivamente como os próprios cientistas, avaliadores e detentores do rigor acadêmico.

Ciência a serviço da comunidade

Eliene Soares Lipu defendeu sua pesquisa intitulada "Levantamento dos dados socioeconômicos, resíduos domiciliares e qualidade da água na aldeia Ipegue, Aquidauana/MS". O trabalho trouxe uma análise científica essencial sobre a realidade socioambiental de sua própria comunidade.

O estudo fornece subsídios técnicos e dados concretos sobre a gestão de resíduos e a qualidade da água na Aldeia Ipegue. Na prática, essas evidências científicas capacitam a própria comunidade a pleitear políticas públicas de saúde e saneamento básico junto aos órgãos competentes.

"A orientação do Prof. Dr. Gustavo da Silva reflete o compromisso institucional do CPAQ/UFMS em direcionar a pesquisa acadêmica para a resolução de vulnerabilidades socioambientais locais."

Protagonismo e autoridade acadêmica

O grande diferencial do evento foi a composição da banca avaliadora. A avaliação foi feita por mestres e profissionais da mesma etnia da candidata, consolidando o retorno de ex-alunos agora no papel de autoridades acadêmicas.

A banca foi constituída por:

Mestre Cerizi Francelino Fialho (Avaliador)

Mestre Diogo Pio (Avaliador)

Mestre Eliezer Cece Gregório (Suplente)

Modelo para o Brasil

O sucesso desse ciclo completo — que vai desde o ingresso na graduação, passa pela pós-graduação e culmina no retorno dos egressos como referências intelectuais — serve de modelo de excelência para outras universidades federais no Brasil. O evento reafirma o compromisso da UFMS com a inclusão verdadeira e a valorização do conhecimento tradicional aliado à ciência de ponta.