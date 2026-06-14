Acessibilidade

14 de Junho de 2026 • 22:03

Buscar

Últimas notícias
X
MARCO HISTÓRICO

Indígenas formam banca inédita na UFMS de Aquidauana

Egressos do curso de Geografia do CPAQ consolidam o papel transformador da universidade pública ao fechar um ciclo perfeito de inclusão, formação e protagonismo científico indígena na região pantaneira.

Redação

Publicado em 14/06/2026 às 15:11

Atualizado em 14/06/2026 às 15:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CPAQ/UFMS) foi palco de um evento histórico para a comunidade acadêmica e para os povos originários. A defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da acadêmica Eliene Soares Lipu trouxe marcos práticos e simbólicos fundamentais para a ciência e para as comunidades tradicionais, ao contar com uma banca examinadora inédita, composta inteiramente por egressos indígenas da instituição.

O acontecimento quebra a lógica tradicional de que os povos originários são apenas objetos de estudo, posicionando-os definitivamente como os próprios cientistas, avaliadores e detentores do rigor acadêmico.

Ciência a serviço da comunidade
Eliene Soares Lipu defendeu sua pesquisa intitulada "Levantamento dos dados socioeconômicos, resíduos domiciliares e qualidade da água na aldeia Ipegue, Aquidauana/MS". O trabalho trouxe uma análise científica essencial sobre a realidade socioambiental de sua própria comunidade.

O estudo fornece subsídios técnicos e dados concretos sobre a gestão de resíduos e a qualidade da água na Aldeia Ipegue. Na prática, essas evidências científicas capacitam a própria comunidade a pleitear políticas públicas de saúde e saneamento básico junto aos órgãos competentes.

"A orientação do Prof. Dr. Gustavo da Silva reflete o compromisso institucional do CPAQ/UFMS em direcionar a pesquisa acadêmica para a resolução de vulnerabilidades socioambientais locais."

Protagonismo e autoridade acadêmica
O grande diferencial do evento foi a composição da banca avaliadora. A avaliação foi feita por mestres e profissionais da mesma etnia da candidata, consolidando o retorno de ex-alunos agora no papel de autoridades acadêmicas.

A banca foi constituída por:

Mestre Cerizi Francelino Fialho (Avaliador)

Mestre Diogo Pio (Avaliador)

Mestre Eliezer Cece Gregório (Suplente)

Modelo para o Brasil
O sucesso desse ciclo completo — que vai desde o ingresso na graduação, passa pela pós-graduação e culmina no retorno dos egressos como referências intelectuais — serve de modelo de excelência para outras universidades federais no Brasil. O evento reafirma o compromisso da UFMS com a inclusão verdadeira e a valorização do conhecimento tradicional aliado à ciência de ponta.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

CHUVA

Final da Copa Maria Tereza Ribeiro é cancelada em Aquidauana

TEMPO

Domingo será chuvoso em Aquidauana e região

Luto

Sepultamento do médico Anderson Villalba acontece neste sábado em Aquidauana

Ele sofreu um infarto no dia do aniversário de 47 anos

Lei sancionada

Aquidauana institui cadastro de condenados por estupro, pedofilia e violência contra mulheres

Publicidade

Animação

Em Aquidauana, estudantes do CMA Emília Alves Nogueira entram no clima da Copa e torcem pelo hexa

ÚLTIMAS

Projeto de Lei

Beto Pereira propõe definição de critérios objetivos para nomeação em tribunais superiores

Para o deputado federal, o Projeto de Lei é apenas o ponto de partida de uma discussão mais ampla sobre o Judiciário

Saúde

Com cobertura vacinal de 43,85%, SES alerta para proteção contra a gripe

SES alerta a população sul-mato-grossense para a importância de procurar as unidades de saúde e atualizar a vacinação contra a Influenza

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo