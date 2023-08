Inmet emite alerta para perigo para vendaval em Aquidauana e outros 63 municípios

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo para vendaval para 64 municípios de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (17). O aviso é vigente desta sexta-feira (18) até o sábado (19).

De acordo com o instituto, o vento pode variar entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações. Vale lembrar que uma nova frente fria se aproxima de MS e deve trazer chuva e derrubar as temperaturas no fim de semana.

O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não deve-se estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Confira se sua cidade está na lista:

Amambai

Anastácio

Anaurilândia

Angélica

Antônio João

Aquidauana

Aral Moreira

Bandeirantes

Bataguassu

Batayporã

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Brasilândia

Caarapó

Camapuã

Campo Grande

Caracol

Corguinho

Coronel Sapucaia

Corumbá

Deodápolis

Dois Irmãos do Buriti

Douradina

Dourados

Eldorado

Fátima do Sul

Glória de Dourados

Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Itaporã

Itaquiraí

Ivinhema

Japorã

Jaraguari

Jardim

Jateí

Juti

Ladário

Laguna Carapã

Maracaju

Miranda

Mundo Novo

Naviraí

Nioaque

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Novo Horizonte do Sul

Paranhos

Ponta Porã

Porto Murtinho

Ribas do Rio Pardo

Rio Brilhante

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Rochedo

Santa Rita do Pardo

São Gabriel do Oeste

Sete Quedas

Sidrolândia

Tacuru

Taquarussu

Terenos

Vicentina



Frente fria



Apesar do nome 'frente fria', o frio não deve ser muito intenso, com mínima de 12°C na região sul e 18°C em Campo Grande, mas a chuva tão esperada deve chegar, já que há 90% de possibilidade de chover.

A frente fria chega no sábado (19), com previsão de queda significativa das temperaturas e chuva. Conforme o Cemtec/MS, a previsão aponta para até 60 milímetros de chuva em algumas regiões do Estado no fim de semana