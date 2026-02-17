Inovaqui fortalece protagonismo regional em acordo histórico de inovação em MS

Tiago Calves é coordenador do Ecossistema de Inovação de Aquidauana e um dos fundadores da Pantabio, que firmou Acordo de Parceria com o Governo do MS.
O Ecossistema de Inovação de Aquidauana, Anastácio e região — Inovaqui — ganha destaque no cenário estadual após a assinatura de um importante Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), formalizado na última quinta-feira (12), em Campo Grande. A iniciativa representa mais um avanço estratégico para Mato Grosso do Sul na consolidação de políticas públicas voltadas à ciência, tecnologia e inovação.
À frente do Inovaqui está um pesquisador aquidauanense, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Aquidauana. A atuação do docente evidencia o protagonismo do interior do Estado na articulação entre universidade, empresas e poder público para geração de soluções tecnológicas com impacto econômico e ambiental.
A assinatura do acordo ocorreu no auditório da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (Semadesc) e formaliza a cooperação técnica e científica para execução do projeto “Biológico para implantação de mudas de eucalipto – validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia”. O ato é considerado um marco na política estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.
O projeto envolve a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a startup sul-mato-grossense Pantabio, com interveniência da Fundação Arthur Bernardes. A parceria conecta universidade e empresa em uma proposta de pesquisa aplicada, com transferência de recursos, gestão administrativa compartilhada e execução conjunta do plano de trabalho.
A Pantabio, inclusive, simboliza o potencial inovador fomentado pelo ecossistema regional. Trata-se da primeira startup criada no campus da UEMS em Aquidauana, fundada pelos professores doutores Tiago Calves e Mércia Celoto. A empresa desenvolve bioinsumos a partir do fungo Trichoderma, capazes de aumentar a eficiência das lavouras e reduzir a dependência de insumos químicos.
A tecnologia aposta em microrganismos adaptados a condições severas de estresse hídrico e térmico, oferecendo alternativas sustentáveis para o setor florestal, especialmente na implantação de mudas de eucalipto e na mitigação de riscos climáticos.
Com a participação ativa do Inovaqui na articulação dessas iniciativas, Aquidauana e Anastácio consolidam-se como polos emergentes de inovação em Mato Grosso do Sul. A integração entre pesquisa acadêmica, empreendedorismo tecnológico e setor produtivo reforça o papel estratégico da região no desenvolvimento sustentável do Estado.
