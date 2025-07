INOVAQUI marca presença em encontro de Inovação na Pantanal Tech MS

Parte da equipe da Governança de Inovação de Aquidauana durante atividades no Pantanal Tech MS / Divulgação

Aquidauana foi palco, no último sábado (28), de um momento decisivo para o fortalecimento da inovação em Mato Grosso do Sul.

Durante a programação da Pantanal Tech, o município sediou o Encontro Estadual de Ecossistemas de Inovação, reunindo representantes de 12 grupos de inovação do estado para debater estratégias e compartilhar experiências voltadas ao desenvolvimento regional sustentável.

Com apoio do Sebrae/MS e organização da SEMADESC, por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, liderada pelo secretário executivo Ricardo Senna, o evento teve como objetivo estimular conexões entre os atores dos ecossistemas — poder público, universidades, empresas, startups e sociedade civil — fortalecendo a governança e o ambiente de inovação em cada território.

Aquidauana se destacou entre os participantes ao apresentar conquistas concretas. Uma das mais simbólicas foi a sanção da Lei Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 2.999/2025), resultado direto da atuação do INOVAQUI, o ecossistema de inovação do município.

Para Tiago Calves, coordenador do ecossistema de inovação e também representante da startup Pantabio, o momento é emblemático para a cidade.

“Esse evento fortalece o protagonismo da nossa cidade no cenário da inovação, da bioeconomia e do desenvolvimento sustentável. Aqui, a gente une universidades, produtores, startups — cerca de quatro a cinco da nossa cidade —, empresas e o poder público em torno de soluções reais para os desafios do nosso território”, destacou.

Calves ressaltou ainda a importância da nova legislação aprovada: “A recente aprovação da Lei Municipal de Inovação institucionaliza o apoio ao ecossistema e cria uma base legal para incentivar novas tecnologias, pesquisas e empreendimentos inovadores. Isso mostra o quanto Aquidauana está comprometida com o futuro e com o desenvolvimento regional”.

Desde o lançamento do ecossistema local, durante a edição anterior da Pantanal Tech, já foram captados aproximadamente R$ 500 mil em investimentos para apoiar empresas e startups da cidade.

“Estamos no radar dos governos municipal, estadual e federal. É um marco para quem acredita que é possível inovar com identidade, sustentabilidade e impacto social”, afirmou.

Além das falas institucionais, Tiago destacou o papel transformador do movimento de inovação:

“Mais do que um evento, esse encontro representa um novo ciclo de oportunidades, geração de empregos, valorização regional e orgulho para quem vive aqui. O INOVAQUI tem um papel estratégico porque articula os atores, promove conexões e impulsiona iniciativas transformadoras”.

O Encontro Estadual também promoveu painéis temáticos, apresentação de cases de sucesso e compartilhamento de boas práticas. Startups como a Pantabio, que atua com soluções sustentáveis na bioeconomia, apresentaram suas experiências ao público. “É gratificante mostrar que soluções nascidas aqui, com a cara do nosso território, podem transformar realidades e inspirar outros municípios”, completou Calves.

Hoje, Mato Grosso do Sul conta com ecossistemas de inovação em 12 cidades: Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá/Ladário, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas, Jardim e Paranaíba.

Para saber mais sobre as ações de inovação apoiadas pelo Sebrae/MS, acesse ms.sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!