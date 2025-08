INOVAQUI realiza encontro de conexões em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Acontece nesta segunda-feira (4), às 19h, o evento ConectAqui: Conexões que transformam no ecossistema INOVAQUI, promovido pelo INOVAQUI — iniciativa voltada ao fortalecimento do Ecossistema Local de Inovação de Aquidauana. O encontro será realizado no Ponto Expresso, localizado na Avenida Dr. Sabino do Patrocínio, nº 388.



O evento tem como objetivo aproximar empreendedores, startups, instituições e lideranças locais, promovendo um ambiente colaborativo para o desenvolvimento de soluções e o fortalecimento de negócios inovadores na cidade.



Durante o encontro, os participantes poderão trocar experiências, estabelecer conexões estratégicas e discutir desafios comuns enfrentados pelos diferentes agentes que compõem o ecossistema de inovação local.



Os organizadores recomendam que os participantes levem materiais de apresentação de seus negócios ou instituições, como banners, folders e cartões de visita, com o intuito de ampliar a visibilidade das iniciativas locais.



O ConectAqui integra a agenda de ações do INOVAQUI voltadas à construção de um ambiente de inovação mais conectado e participativo em Aquidauana.