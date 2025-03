InscriÃ§Ãµes abertas para a 2Âª ConferÃªncia de SaÃºde do Trabalhador em Aquidauana

Divulgação

As inscrições para a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora já estão abertas! O evento acontecerá no dia 2 de abril, na Câmara Municipal de Aquidauana.

Os interessados podem se inscrever através do link: clique aqui para se inscrever. A participação é aberta pára representantes dos setores público e privado, abrangendo todos os trabalhadores da cidade.

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, a Conferência é promovida pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Aquidauana.

O evento tem um papel fundamental na formulação de políticas públicas e na ampliação da participação popular na área da saúde do trabalhador.

“Teremos a oportunidade de contribuir para o fortalecimento da democracia na gestão da política e, ao mesmo tempo, construir uma política de saúde do trabalhador mais eficaz”, ressaltou Heverton Bastos, presidente do Conselho Municipal de Saúde.