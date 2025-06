Inscrições abertas para Concurso Artístico e Literário

AGECOM

A partir da próxima segunda-feira (16), estarão abertas as inscrições para o Concurso Artístico e Literário de Aquidauana, com o tema “Aquidauana 133 anos”. A iniciativa faz parte das celebrações oficiais do aniversário do município e é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação (SEMED).

O concurso tem como objetivo incentivar a produção cultural entre crianças, estudantes e cidadãos em geral, valorizando a cultura local e as belezas naturais da região. Serão aceitas poesias, contos, crônicas, desenhos e fotografias.