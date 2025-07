Inscrições para Concurso "Aquidauana 133 anos" terminam nesta sexta-feira

AGECOM

Com o tema “Aquidauana 133 anos”, o concurso convida a população a expressar seu olhar sobre a cidade por meio de produções nas categorias: poesia, conto, crônica, desenho e fotografia.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que as inscrições para o Concurso Artístico e Literário “Aquidauana 133 anos” encerram nesta sexta-feira, 4 de julho. A ação faz parte das comemorações oficiais de aniversário do município e tem como objetivo incentivar a criatividade e valorizar a cultura local.

A participação é aberta a estudantes da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto da rede pública quanto privada. Também está disponível a categoria Livre, voltada a pessoas que não estão estudando.

Cada participante poderá inscrever apenas uma obra. A seleção será feita por uma comissão técnica, e o resultado será divulgado durante as festividades do aniversário da cidade.

Premiação

Os três primeiros colocados em cada categoria receberão certificado, medalha e prêmios como bicicletas e smartphones. Fotografias e desenhos premiados poderão ilustrar o kit escolar da Rede Municipal de Ensino em 2026.

Inscrições

As inscrições estão abertas até às 23h59 do dia 4 de julho, por meio do link:

https://forms.gle/zvP12AcWDj6ve7Lr8

O edital completo pode ser acessado aqui:

http://aquidauana.ms.gov.br/DOEM/DOEM_AQUIDAUANA-2672-20250610complementar%20.pdf

A Prefeitura convida todos os cidadãos a participarem com criatividade dessa homenagem aos 133 anos de Aquidauana.

