InscriÃ§Ãµes para professor substituto na UFMS de Aquidauana encerram-se hoje

UFMS do campus de Aquidauana / DivulgaÃ§Ã£o

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de professor substituto na Universidade, com atuação no primeiro semestre letivo de 2026. A seleção é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo portal concursos.ufms.br, de 26 de fevereiro a 1º de março. O candidato pode se inscrever para apenas uma vaga. O edital prevê vagas em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba, Chapadão do Sul, Nova Andradina e Naviraí.

As oportunidades abrangem diversas áreas do conhecimento, como medicina, direito, administração, engenharia, computação, enfermagem, matemática, psicologia, história, nutrição e medicina veterinária. A jornada pode ser de 20 ou 40 horas semanais, conforme a vaga.

A remuneração varia de R$ 3.399,47 a R$ 8.058,29, de acordo com a carga horária e titulação (nível de formação acadêmica). O valor inclui vencimento básico e retribuição por titulação.

A diretora de Seleção e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Karina Nascimento destaca a relevância do processo para a instituição. “O processo seletivo para professor substituto é importante para suprir necessidades temporárias da UFMS, especialmente nos casos de vacância, afastamentos ou licenças de docentes efetivos. A presença do professor substituto é essencial para assegurar que as disciplinas continuem sendo ofertadas regularmente, que o calendário acadêmico seja cumprido e que os estudantes não tenham prejuízos em sua formação. Dessa forma, a UFMS garante a continuidade das atividades de ensino e mantém a regularidade da oferta acadêmica. Mais do que uma reposição temporária, trata-se de uma medida para preservar a qualidade do ensino”, afirma.

Sobre o impacto na trajetória profissional, a diretora ressalta que a experiência também contribui para a carreira dos selecionados. “Ser professor substituto na UFMS é uma experiência de grande importância para a trajetória acadêmica e profissional. Essa prática no ensino superior traz qualidade ao currículo, enriquece a experiência docente e amplia as oportunidades futuras. Além da sala de aula, o professor pode ter contato com projetos de ensino, pesquisa e extensão, o que contribui para seu crescimento profissional. Para muitos, essa experiência representa um passo importante na consolidação da carreira docente”, completa.

O cronograma prevê prova objetiva em 5 de março, prova didática e análise de títulos nos dias 10 e 11 de março. O resultado final está previsto para 16 de março, com início das contratações na mesma data.

O edital também estabelece reserva de vagas para pessoas com deficiência e para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, conforme a legislação federal.

As informações completas, com todos os detalhes, incluindo áreas, requisitos e cronograma estão disponíveis na página oficial do processo seletivo.