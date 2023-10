Instabilidade atmosférica atinge MS e previsão indica chuvas intensas na região pantaneira

Tempo fechado na cidade / Ronald Regis

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta sexta-feira (27) é de tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada que, localmente, podem ficar mais intensas, seguidas de tempestades com raios, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo.

As instabilidades atmosféricas podem atingir todo o Estado, com destaque para as regiões sul, sudeste, leste, central e nordeste de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido ao deslocamento de cavados e o intenso fluxo de calor e umidade, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Em Campo Grande, o dia amanhece com 22°C e chega aos 30°C no período da tarde. Dourados tem mínima de 21°C e máxima de 29°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 19°C e 28°C. No Conesul, Iguatemi tem mínima de 21°C e máxima de 27°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas têm mínimas previstas de 23°C e máximas que ultrapassam os 30ºC. No norte, os termômetros marcam 22°C no início do dia e atingem 34°C.

No Pantanal, Corumbá terá 25°C pela manhã e registra 33°C pela tarde, enquanto no município de Aquidauana os termômetros variam entre 24°C e 33°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, terá 24°C como mínima prevista e sua máxima atinge os 35°C ao longo do dia.