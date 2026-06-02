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MARCO HISTÓRICO

Instalação das últimas vigas marca etapa decisiva da nova ponte sobre o rio Aquidauana

Obra da BR-419, integrante da Rota Bioceânica, irá sediar a nova entrada da cidade de Aquidauana e já gera expectativa para sua inauguração

Redação

Publicado em 02/06/2026 às 18:26

Atualizado em 02/06/2026 às 18:56

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As obras da nova ponte sobre o rio Aquidauana que sediará a nova entrada da cidade atingiram mais um marco importante nesta semana com a instalação das últimas vigas da estrutura. A etapa representa um dos momentos mais significativos da construção, aproximando a obra da fase final e consolidando um projeto considerado estratégico para a integração logística de Mato Grosso do Sul.

Localizada na BR-419, a ponte é uma das principais intervenções ligadas à Rota Bioceânica, corredor internacional que conectará o Brasil aos portos do Oceano Pacífico por meio de uma rede de rodovias que atravessa Paraguai, Argentina e Chile. A inauguração está prevista para o dia 22 de junho.

A colocação das últimas vigas simboliza a conclusão de uma das fases mais complexas da engenharia da obra. Com a estrutura principal praticamente montada, os trabalhos avançam agora para as etapas de acabamento, execução do tabuleiro, pavimentação e demais serviços complementares necessários para a entrega da ponte.

Desde o início da montagem das vigas, a população de Aquidauana e Anastácio acompanhou de perto a movimentação. As peças, produzidas na região do Morrinho, precisaram ser transportadas em uma operação especial durante a madrugada, devido às dimensões e ao peso das estruturas.

O deslocamento exigiu um trajeto cuidadosamente planejado, passando por vias urbanas dos dois municípios e pela BR-262 até chegar ao canteiro de obras. A logística diferenciada chamou a atenção dos moradores e evidenciou a grandiosidade do empreendimento.

Mais do que uma nova travessia sobre o rio Aquidauana, a ponte representa um investimento com potencial para transformar a dinâmica econômica regional. A ligação entre a BR-419 e a BR-262 fortalecerá o escoamento da produção agropecuária, facilitará o transporte de mercadorias e ampliará a integração de Aquidauana com importantes corredores logísticos nacionais e internacionais.

A expectativa é que a estrutura esteja concluída no final do mês. Quando pronta, a ponte será um dos principais símbolos da presença da Rota Bioceânica na região, contribuindo para a geração de empregos, atração de investimentos e fortalecimento do comércio e do turismo.

Para quem acompanha a obra desde os primeiros serviços de fundação, a instalação das últimas vigas representa mais do que um avanço técnico. É a materialização de um projeto aguardado há décadas e que começa a desenhar uma nova perspectiva de desenvolvimento para Aquidauana, Anastácio e toda a região pantaneira.

Com a estrutura ganhando forma definitiva sobre o rio, cresce também a expectativa da população pela conclusão de uma obra que promete mudar o cenário logístico e econômico do município, consolidando Aquidauana como um dos pontos estratégicos da Rota Bioceânica em Mato Grosso do Sul.

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