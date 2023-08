Instituições de Ensino de Aquidauana participam da 54ª ExpoAqui

Estudantes e instituições brilham na 54ª Expoaqui / O Pantaneiro

A 54ª edição da ExpoAqui, a feira de exposições de Aquidauana, está recebendo uma participação notável das instituições de ensino locais. A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)- unidade de Aquidauana e o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) campus Aquidauana estão marcando presença no evento, exibindo uma variedade de projetos desenvolvidos por seus talentosos estudantes e envolvendo ativamente seus dedicados servidores.

A ExpoAqui, conhecida por promover uma atmosfera de inovação, troca de conhecimento e desenvolvimento regional, tornou-se o palco perfeito para que as instituições educacionais locais compartilhem seus trabalhos e contribuições para a comunidade. Estudantes e servidores estão demonstrando seu compromisso com a excelência acadêmica e o avanço das diversas áreas do saber.

Dentre os destaques do evento estão os diversos projetos desenvolvidos por estudantes das instituições de ensino, que estão sendo apresentados ao público com entusiasmo e criatividade. Esses projetos abrangem uma ampla gama de temas, desde tecnologia e inovação até ciências sociais e humanidades, demonstrando a diversidade de talentos presentes nessas instituições.

Além disso, os servidores das duas instituições também estão se envolvendo ativamente nas atividades da ExpoAqui. O engajamento e a participação dos servidores reforçam a importância das instituições de ensino na construção de um ambiente educacional dinâmico e colaborativo em Aquidauana.

Dentre os destaques do evento está o trabalho inspirador de um dos professores expositores, o professor de educação física Pablo Salomão, com o projeto "Catalogando Aventuras". Esse projeto visa apresentar os principais pontos turísticos de Aquidauana para os estudantes e para o público externo, contribuindo para fortalecer o vínculo entre a comunidade e os tesouros culturais e naturais da região.

O gerente da Unidade de Aquidauana da UEMS, Tiago Junior Pasquetti, expressou seu otimismo quanto à participação da instituição no evento, assim como a diretora-geral da UEMS, Hilda Ribeiro Romero.

A ExpoAqui continua a ser um catalisador de ideias e parcerias para a região, e a participação das instituições de ensino nesse evento certamente contribuirá para a promoção do conhecimento e para o avanço socioeconômico de Aquidauana e seus arredores.