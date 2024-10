Instituto DOAF promove ação social para crianças neste sábado em Aquidauana

Divulgação

Neste sábado, às 15h, o Instituto DOAF de órfãos a filhos, realizará uma ação social no Centro Comunitário do Bairro Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O evento, com entrada gratuita, é voltado para as crianças dos bairros Jardim Aeroporto e Arara Azul.

A programação contará com diversas atividades, incluindo apresentações teatrais, corte de cabelo, distribuição de algodão doce e pipoca, além de brincadeiras e gincanas para garotada.