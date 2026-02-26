Integração e reconhecimento marcam celebração dos aniversariantes na SIMASUL

Em um momento marcado por integração e reconhecimento, na última terça-feira, 25 de fevereiro, a SIMASUL promoveu a celebração dos aniversariantes do mês. A programação foi pensada para fortalecer os laços entre os colaboradores e valorizar cada integrante da equipe.

Um dos momentos mais dinâmicos da comemoração foi a atividade com balões. Cada aniversariante recebeu um balão contendo uma mensagem especial em seu interior. O desafio proposto exigia atenção, cooperação e espírito de equipe: todos precisavam manter os balões no alto, sem deixar que os dos colegas tocassem o chão. A dinâmica gerou descontração, risadas e incentivou a colaboração entre os participantes.

Após a atividade, os balões foram embaralhados e estourados, revelando as mensagens escritas nos papéis. O instante foi marcado por expectativa e emoção, reforçando o clima de união e companheirismo entre os presentes.

Durante a celebração, o gerente destacou a importância de cada colaborador para o funcionamento da empresa, ressaltando que momentos como aquele só são possíveis graças à dedicação e ao trabalho de toda a equipe. A programação foi encerrada com uma oração e, em seguida, com todos reunidos cantando os parabéns aos aniversariantes, em um gesto de carinho e reconhecimento.

A comemoração reforçou o compromisso da empresa com a valorização das pessoas, promovendo não apenas um momento festivo, mas também de integração e gratidão.