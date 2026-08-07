Interdição da Ponte Nova tem data alterada e será neste sábado

Ponte Nova ficará interditada ao longo da tarde deste sábado / Divulgação

A interdição da Ponta Nova, que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio, teve a data alterada e será na tarde deste sábado (08), a partir das 13h. Inicialmente, o bloqueio estava marcado para a manhã desta sexta-feira (07), das 08h às 12h, mas a reportagem de O Pantaneiro apurou que a mudança de data foi definida por conta do fluxo menor de veículos aos fins de semana.

A interdição será realizada nos acessos pela Rua Teodoro Rondon, em Aquidauana, e pela Avenida da Integração, em Anastácio. Durante a tarde deste sábado, os condutores devem respeitar a sinalização e utilizar outras opções de passagem entre os municípios vizinhos. A interdição temporária ocorrerá para a realização de serviços de instalação de novas placas na parte superior da estrutura da Ponte Nova.

Na região urbana, as alternativas mais próximas são a Ponte Velha, também conhecida como Ponte Roldão de Oliveira ou Ponte da Amizade, destinada ao tráfego de veículos pequenos, e a Ponte Boiadeira.

Em nota, a Prefeitura de Aquidauana orientou os condutores a programarem seus deslocamentos com antecedência e solicitou a compreensão e a colaboração da população durante a execução dos trabalhos.