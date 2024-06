Inverno chegando e a solidariedade aquece os corações de Aquidauana

Com a chegada do inverno, a solidariedade se torna ainda mais essencial para ajudar aqueles em situação de vulnerabilidade. Em um gesto que aquece tanto os corpos quanto os corações, a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro e a secretária de Assistência Social, Rose Bossay, estiveram ontem (29) na sede do escritório da Sanesul de Aquidauana para receber doações provenientes da campanha do agasalho realizada pela empresa.

Durante a ocasião, dezenas de cobertores, cobertas e roupas foram entregues pelo gerente local da Sanesul, Danilo Pires, e pela coordenadora da empresa, Lenilda Damasceno. Segundo Danilo, os donativos serão destinados à Secretaria de Assistência Social, que ficará responsável por distribuí-los aos cidadãos necessitados durante os atendimentos da secretaria.

A primeira-dama Maria Eliza, representando toda a equipe da Secretaria de Assistência Social (SAS), expressou sua gratidão pelas doações e destacou a importância desse gesto solidário. "O inverno está chegando, temos 24 horas por dia de atendimento do Plantão Social, e esses donativos chegam em boa hora para atendermos quem precisa. Parabéns à Sanesul e todos os seus funcionários por essa bela campanha de solidariedade e cuidado com o próximo. Ficamos gratos com as doações, são muito bem-vindas", afirmou Maria Eliza.

A ação da Sanesul demonstra um compromisso não apenas com o fornecimento de serviços essenciais, mas também com o bem-estar da comunidade. A campanha do agasalho realizada pela empresa é um exemplo de como iniciativas corporativas podem contribuir significativamente para a sociedade, especialmente em momentos de maior necessidade.

A população de Aquidauana também é incentivada a participar de ações solidárias como essa, ajudando a fazer a diferença na vida de quem precisa. Com a união de esforços, é possível garantir que todos tenham um inverno mais confortável e seguro.

O inverno se aproxima, mas com gestos de solidariedade como esses, a cidade de Aquidauana mostra que juntos podemos enfrentar qualquer desafio, cuidando uns dos outros e fortalecendo os laços comunitários.

*As informações são da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Aquidauana.