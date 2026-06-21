Inverno começa neste domingo e semana será de frio em Aquidauana e região

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

O inverno teve início oficialmente neste domingo (21) e já chega trazendo características típicas da estação para Aquidauana e municípios da região. Após uma madrugada de temperaturas baixas, os próximos dias devem ser marcados por tempo firme, pouca possibilidade de chuva e a chegada de uma nova massa de ar frio que promete derrubar os termômetros no fim da semana.

A previsão indica que os dias seguirão com predomínio de sol e variação de nuvens, mantendo o clima seco em grande parte da semana. As chances de chuva são pequenas, cenário que favorece manhãs mais frias e tardes com temperaturas mais agradáveis.

O destaque fica para quinta-feira (25) e sexta-feira (26), quando uma nova frente fria deve avançar sobre Mato Grosso do Sul. Com isso, as temperaturas poderão ficar abaixo dos 10°C nas primeiras horas do dia em Aquidauana e em cidades vizinhas, configurando os dias mais frios da semana.

A chegada do inverno também traz uma característica bastante comum na região: a grande diferença entre as temperaturas registradas pela manhã e durante a tarde. Enquanto o amanhecer pode ser gelado, os termômetros tendem a subir ao longo do dia, proporcionando sensação térmica mais confortável.

Especialistas recomendam atenção especial com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que costumam sentir mais os efeitos das baixas temperaturas. Além disso, o tempo seco exige cuidados com a hidratação e a umidade dos ambientes.

Para os moradores de Aquidauana e região, a primeira semana do inverno será marcada por céu aberto, baixa probabilidade de chuva e a expectativa de madrugadas e manhãs bastante frias, especialmente na quinta e sexta-feira, quando o frio deverá atingir sua maior intensidade.