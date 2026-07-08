Investimento de R$ 1,2 milhão leva iluminação de LED a quatro bairros de Aquidauana

Iniciativa busca melhorar a iluminação das vias, aumentar a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção / Divulgação/Agecom

A Prefeitura de Aquidauana concluiu mais uma etapa do programa de modernização da iluminação pública, com a instalação de 601 luminárias de LED nos bairros São Francisco, Vila Princesa do Sul, Vila Quarenta e Vila São Pedro. A iniciativa busca melhorar a iluminação das vias, aumentar a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção.

O investimento total foi de R$ 1.198.643,67, sendo R$ 990 mil provenientes de emenda parlamentar do senador Nelsinho Trad (PSD) e R$ 208.643,67 de recursos próprios do município.

Durante vistoria aos serviços executados, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou os benefícios da iniciativa.

"A modernização da iluminação pública com tecnologia LED traz diversos benefícios à população, como maior luminosidade, redução do consumo de energia elétrica, maior durabilidade dos equipamentos e diminuição da necessidade de manutenção, além de contribuir para uma cidade mais segura, moderna e sustentável", explicou o prefeito.

Além do programa de modernização nos quatro bairros, a Prefeitura de Aquidauana também realizou a troca de 92 luminárias de vapor de sódio por modelos de LED na Avenida Pantaneta, dando continuidade ao contrato permanente de manutenção da iluminação pública.

*Fotos: Divulgação/Agecom