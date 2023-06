Ipês deixam o azul do céu de Aquidauana com pinceladas de rosa

Rua Duque de Caxias em Aquidauana / Ronald Regis

Não é primavera e nem a natureza está alterada. É Aquidauana “explodindo” em flor na temporada do florescer de seus Ipês. Esses dias a cor rosa se mistura com ao azul do céu e o cinza do cimento fica “respingado” por suas pétalas ou “confetes”. Essas espécies que são caducifólias, ou seja, perdem todas as folhas, que são substituídas por cachos de flores de cores intensas. São árvores de grande porte que gostam de calor e sol pleno.

Andar pelas ruas de Aquidauana nessa época em que os Ipês começam a se revelar em obra arte da natureza, é impossível não fazer aquela selfie ou mesmo um registro isolado desse colorido impressionante para postar nas redes sociais (faça a sua e envie para O Pantaneiro).

É impossível caminhar despercebido, quem sabe até no horário noturno esse espetáculo se faz presente aos olhos dos moradores. A beleza é impressionante que desperta o encanto até mesmo nas pessoas mais rudes. O ideal é reduzir o ritmo do passo e caminhar lentamente observando a beleza desta árvore muito comum no cerrado e que recebeu o título de árvore símbolo do Brasil pelo fato da espécie estar presente em todas as regiões do país, e principalmente pelo tom vibrante das suas flores.

Ipê Rosa na Av. Pantaneta em Aquidauana - Foto: Ronald Regis

Não apenas uma árvore na paisagem urbana, mas um significado justo

O nome ipê origina-se da língua indígena tupi e significa casca dura. O mesmo também é conhecido como pau d’arco, porque antigamente os índios utilizavam a madeira dessas árvores para fazerem os seus arcos de caça e defesa. Ou seja, há muito tempo o ipê é utilizado como matéria-prima em razão da boa qualidade da madeira, tendo como características principais. Muito densa e forte; pesada e dura; difícil de serrar; grande durabilidade mesmo quando em condições favoráveis ao apodrecimento. Alta resistência aos parasitas e à umidade, são características dessa espécie.

Cada espécie, uma cor e em cada tempo uma flor

Ipê Rosa - floresce com mais frequência no sul do país, desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, com maios frequência nos meses de junho e julho.

Ipê Roxo - predomina principalmente no nordeste e sudeste do país. Suas flores são roxas e aparecem durante julho até setembro. É uma das espécies mais populares no paisagismo brasileiro, com seu espetáculo geralmente nos meses de junho e julho.

Ipê Amarelo - comum na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, muito utilizada no paisagismo, podendo ser considerada uma das mais belas dentre as espécies de ipês. Pode desabrocha nos meses de julho e agosto.

Ipê Branco - é raramente encontrada na caatinga do nordeste brasileiro, mas muito comum no Sudeste e centro-oeste podendo ser encontradas até em tons rosados, pode florescer de agosto a outubro.

Ipê chama atenção neste período em Aquidauana - Foto: Ronald Regis

Sem trocadilhos; mas nem tudo são flores

Botânicos explicam que nem sempre a florada dos ipês segue exatamente estas datas, eles esclarecem que a influência do clima é determinante para que as árvores entrem em período de reprodução. Outra informação que estudiosos da vegetação brasileira explicam é que a lista das espécies ameaçadas de extinção cresce no nosso país. O Ministério do Meio Ambiente possui uma lista de 7.880 espécies catalogadas (dados de 2014), e desse inventário 2.113 espécies estão na lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção.

Documentos registram que o Ipê foi retirado recentemente da lista de árvores ameaçada de extinção no Brasil, mas sua árvore continua sendo uma das mais cobiçadas por madeireiros, uma vez que é uma das madeiras brasileiras mais desejadas no mercado internacional.

Ipê é árvore que a simboliza nosso povo - Foto: Ronald Regis

A importância das árvores não se restringe apenas ao singelo significado da palavra, mas diz respeito a toda nossa existência. A sociedade que sabe valorizar as árvores está preservando a própria vida.

E neste universo de biodiversidade, destaca-se o Ipê que simboliza nossa nação. Se o pau-brasil dá nome à nossa nação, o Ipê é árvore que a simboliza nosso povo. Seu espetáculo em flor pode seguir de julho até o mês de setembro.