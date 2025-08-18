Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 15:00

Buscar

Últimas notícias
X
Esportes

Irene Cicalise mantém Aquidauana na elite do futsal estudantil

Equipe conquistou o 3º lugar no JEMS e foi campeã da etapa da FEEMS Futsal em Bodoquena

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 13:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

AGECOM

Entre os dias 28 de julho e 04 de agosto, o Centro de Educação Professora Irene Cicalise representou Aquidauana nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS), na categoria de 12 a 14 anos, conquistando o 3º lugar estadual na 1ª divisão do futsal.

Com o resultado, a equipe garantiu a permanência na elite da modalidade, confirmando o bom trabalho dos atletas e da comissão técnica.

Leia Também

• Jogos Escolares da Juventude definem campeões do futsal e do volêi

• Jardim garante vaga na final da Liga MS Digitalnet de Futsal

• Projeto oferece treinamento gratuito de futsal em Anastácio

Na sequência, entre os dias 15 e 17 de agosto, a escola voltou a se destacar ao disputar a segunda etapa da FEEMS Futsal, realizada em Bodoquena, conquistando o título de campeã da etapa.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem sido parceira e apoiadora da equipe, incentivando a participação dos jovens atletas nas competições estudantis.

Atletas da Irene Cicalise que representaram Aquidauana:
Arthur Gabriel Vilalba Neves, Cauan Gabriel Santos Camilo, Davyd Miguel da Silva Rui, Gabriel Chaves da Silva, Gabriel Mendes Ortiz, Marcos Vinícius Santos Oliveira, Pedro Henrique Fonseca Antonio, Vitor Cardoso dos Santos, Vinícius Marques de Oliveira Gabriel, Yan Ortega, Matheus de Oliveira Insaurale e Daniel Coronel Cavalheiro.

O prefeito Mauro do Atlântico e o secretário de Esporte e Lazer Welington Moresco parabenizaram a equipe, a direção da escola, os familiares dos atletas e toda a comissão técnica pelo empenho, dedicação e conquistas, que elevam o nome de Aquidauana no cenário esportivo de Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Aquidauana terá domingo de calor com máxima de 38ºC

Representatividade

Líder indígena de Aquidauana representa comunidades tradicionais do MS na 4ª CONAES

Expoaqui 2025

Câmara de Aquidauana promete apoio em obra do salão social do Sindicato Rural

Mara Caseiro Elogia Expoaqui 2025 e anuncia R$ 100 mil para a saúde de Aquidauana

Sábado de sol forte e calor favorece visita à Expoaqui 2025

Expoaqui 2025

Mauro do Atlântico destaca empenho de Mara Caseiro por Aquidauana

Publicidade

Parceria

Mara Caseiro Elogia Expoaqui 2025 e anuncia R$ 100 mil para a saúde de Aquidauana

ÚLTIMAS

Política

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade

20ª rodada do Brasileirão

Palmeiras vence Botafogo por 1 a 0

O gol da vitória palmeirense foi de Felipe Anderson

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo