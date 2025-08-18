Irene Cicalise mantém Aquidauana na elite do futsal estudantil

AGECOM

Com o resultado, a equipe garantiu a permanência na elite da modalidade, confirmando o bom trabalho dos atletas e da comissão técnica.

Entre os dias 28 de julho e 04 de agosto, o Centro de Educação Professora Irene Cicalise representou Aquidauana nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS), na categoria de 12 a 14 anos, conquistando o 3º lugar estadual na 1ª divisão do futsal.

Na sequência, entre os dias 15 e 17 de agosto, a escola voltou a se destacar ao disputar a segunda etapa da FEEMS Futsal, realizada em Bodoquena, conquistando o título de campeã da etapa.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem sido parceira e apoiadora da equipe, incentivando a participação dos jovens atletas nas competições estudantis.

Atletas da Irene Cicalise que representaram Aquidauana:

Arthur Gabriel Vilalba Neves, Cauan Gabriel Santos Camilo, Davyd Miguel da Silva Rui, Gabriel Chaves da Silva, Gabriel Mendes Ortiz, Marcos Vinícius Santos Oliveira, Pedro Henrique Fonseca Antonio, Vitor Cardoso dos Santos, Vinícius Marques de Oliveira Gabriel, Yan Ortega, Matheus de Oliveira Insaurale e Daniel Coronel Cavalheiro.

O prefeito Mauro do Atlântico e o secretário de Esporte e Lazer Welington Moresco parabenizaram a equipe, a direção da escola, os familiares dos atletas e toda a comissão técnica pelo empenho, dedicação e conquistas, que elevam o nome de Aquidauana no cenário esportivo de Mato Grosso do Sul.

