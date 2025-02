Isabel Araújo dos Santos, servidora dedicada da UFMS, morre aos 65 anos

Arquivo pessoal

Natural de Aquidauana, Isabel Araújo dos Santos morreu, na madrugada desta sexta-feira, dia 6, aos 65 anos.

Isabel morou mais de quatro décadas no Bairro Guanandy, onde dedicou grande parte de sua vida ao serviço público.

Desde 1979, atuava como servidora do antigo CEUA, hoje CPAQ, e há mais de 20 anos trabalhava na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no campus de Campo Grande.

Ao longo de sua trajetória profissional, conquistou o respeito e a admiração de colegas e alunos. Nos últimos meses, Isabel enfrentou problemas de saúde após sofrer um AVC.

Mesmo seguindo tratamento com fonoaudiólogos e fisioterapeutas, seu quadro se agravou devido a uma pneumonia, levando ao seu falecimento.

Isabel deixa dois filhos, Rodrigo e Érika, que residem em Campo Grande e Paranaguá (PR), além de uma nora, um genro e o neto Bernardo, de 7 anos.

O velório acontece na Pax Universal de Aquidauana desde às 11h.

O sepultamento está previsto para acontecer às 9h de amanhã, no Cemitério Municipal de Aquidauana.