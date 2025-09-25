IVRnet enfrenta interrupção de serviços em Aquidauana e Anastácio após corte de fibra óptica

Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (25), a operadora IVRnet informou que os serviços de internet foram interrompidos nas cidades de Aquidauana e Anastácio devido a um corte no tronco principal de fibra óptica que abastece os dois municípios.



Segundo a empresa, cerca de 10 metros do cabo foram levados, o que caracteriza não apenas um dano técnico, mas também um ato suspeito, atualmente em investigação. Para aprofundar a apuração do caso, está sendo registrado um boletim de ocorrência junto às autoridades competentes.



Por se tratar do tronco de distribuição, a falha é considerada complexa e exige um grande esforço operacional. Todas as equipes técnicas da região foram mobilizadas para trabalhar no reparo.



A IVRnet destacou que os serviços podem levar algumas horas para serem restabelecidos, mas que está empenhada em solucionar a situação o mais rápido possível, minimizando os transtornos aos clientes

