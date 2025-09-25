IVRnet enfrenta interrupção de serviços em Aquidauana e Anastácio após corte de fibra óptica

Todas as equipes técnicas da região foram mobilizadas para trabalhar no reparo
Divulgação
Na manhã desta quinta-feira (25), a operadora IVRnet informou que os serviços de internet foram interrompidos nas cidades de Aquidauana e Anastácio devido a um corte no tronco principal de fibra óptica que abastece os dois municípios.
Segundo a empresa, cerca de 10 metros do cabo foram levados, o que caracteriza não apenas um dano técnico, mas também um ato suspeito, atualmente em investigação. Para aprofundar a apuração do caso, está sendo registrado um boletim de ocorrência junto às autoridades competentes.
Por se tratar do tronco de distribuição, a falha é considerada complexa e exige um grande esforço operacional. Todas as equipes técnicas da região foram mobilizadas para trabalhar no reparo.
A IVRnet destacou que os serviços podem levar algumas horas para serem restabelecidos, mas que está empenhada em solucionar a situação o mais rápido possível, minimizando os transtornos aos clientes
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tragédia
Durante a análise inicial, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal por documentos nem pela papiloscopia comum
Inmet
Tempo voltou a esquentar após as chuvas dos últimos dias
Polícia
DENAR cumpre mandados de prisão e busca em investigação de organização criminosa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS