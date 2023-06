Jacaré du Brejo leva o público ao delírio no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Jacaré du Brejo emocionando o público / O Pantaneiro

Exibindo manobras mais que radicais, o Jacaré du Brejo apresentou neste segundo dia do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, um espetáculo impressionante. Tanto por suas manobras radicais, quanto pelo visual que apresenta. Caracterizado de jacaré o motociclista realizou manobras que levam o público ao delírio, com fogos de artifício e muita música, para compor esse show onde o grupo evolui de maneira que impressiona todo o público.

Neste sábado, 10, a plateia que estava diante da arena onde eles realizaram a apresentação, era possível ouvir a reação emocionante de quem assistia ao espetáculo. O público estava extasiado diante de um espetáculo impecável e de um nível internacional.

Segundo Flávio, um dos membros da equipe, o show que eles realizam, exige momentos de muita concentração, afinal, numa das apresentações, ele faz um salto de 8 metros de altura num espaço de 22 metros de comprimento. Além desse momento tem também a realização de manobras apresentadas no ar com muito weeling (o piloto guia com apenas uma roda do veículo no chão), tudo isso é possível em motos de alta cilindrada.

Como o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana é um evento que só proporciona emoção, o Jacaré du Brejo veio apresentar um show que combina com a característica dessa exposição de relíquias, que é muita emoção. O que o público pôde perceber a cada apresentação realizada neste evento de relíquias, é que a exposição veio para ser a festa das emoções. E quem participou assistindo todos os espetáculos, percebe que este é o objetivo dos organizadores do Encontro. Causar muita emoção e deixar o gosto de querer mais.