Jandira Trindade é Homenageada pela ARARA por contribuições culturais

Divulgação

A ARARA (Associação Recreativa dos Amigos Reais de Aquidauana) homenageou Jandira Mendes Trindade, uma figura icônica que se destacou por suas contribuições culturais e seu compromisso com a comunidade local. A ARARA



A cerimônia foi realizada em Campo Grande e reconhece a importância de Jandira na preservação da memória e na promoção da cultura local.



Um legado de dedicação e cultura



Nascida em 2 de março de 1933, Jandira Trindade é filha de Armando Figueiró Trindade e Hercília Mendes Trindade. Cresceu em Aquidauana e iniciou seus estudos no Colégio das Irmãs Vicentinas, na mesma cidade. Mais tarde, continuou a sua formação no Colégio Santa Marcelina em São Paulo, onde desenvolveu habilidades em piano e trabalhos manuais. Em 1950, retornou a Aquidauana para trabalhar com seu pai na Casa Cândia, uma tradicional loja que permanece ativa até hoje na cidade vizinha de Anastácio.



Jandira é amplamente reconhecida como a guardiã da memória local, um título que reflete seu profundo envolvimento com a história e cultura de Aquidauana. Incentivada por sua amiga Sandra Falcão Leal, ela começou a escrever crônicas para o jornal O Pantaneiro. Essas crônicas foram reunidas no livro Meu Lugar é Aqui, publicado em 2008 pela Fundação de Cultura do MS, onde Jandira retrata a vida e as tradições de sua cidade natal.







Uma vida dedicada ao próximo



Apesar de não ter filhos, Jandira é considerada uma "tia" carinhosa por muitos na cidade, sempre pronta para ajudar aqueles que necessitam. Sua devoção a Nossa Senhora, seu amor pelas artes e pela literatura, e sua constante presença na vida cultural de Aquidauana são características que a definem.



Além de ser mencionada em obras de escritores renomados como Maria da Glória Sá Rosa e Albana Xavier Nogueira, Jandira continua sua paixão pela escrita, contribuindo periodicamente com o Jornal o Pantaneiro e preparando seu próximo livro.







A homenagem da ARARA



Durante a cerimônia promovida pela ARARA, Jandira Trindade foi agraciada com uma homenagem que celebra suas inúmeras contribuições à cultura e à comunidade. A ARARA, que valoriza e promove a união e o reconhecimento de figuras importantes na cidade, destacou o impacto positivo de Jandira na preservação das tradições e na valorização da história local.



A homenagem não só reconheceu o legado de Jandira, mas também serviu para inspirar as futuras gerações a seguir seu exemplo de dedicação e amor pela comunidade. A presença de amigos, familiares e admiradores na cerimônia foi um testemunho do profundo respeito e carinho que Jandira conquistou ao longo dos anos.



A comunidade de Aquidauana, unida pela ARARA, celebra com gratidão e orgulho a contribuição de Jandira Trindade, uma verdadeira guardiã da cultura e da memória da cidade.