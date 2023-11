Jandira Trindade lança "Casa Cândia tesouros do passado, inspiração para o futuro"

O livro é um relato envolvente da Casa que marcou o início do comércio em Aquidauana / Divulgação

A vida literária de Anastácio tem hoje um grande acontecimento com o lançamento do livro “Casa Cândia – tesouros do passado, inspiração para o futuro”, de autoria da comerciante e escritora Jandira Mendes Trindade. O livro é um relato envolvente da Casa que marcou o início do comércio em Aquidauana.

Neste ano de 2023 a Casa Cândia, na cidade de Anastácio, completou 115 anos de trabalho. No livro Jandira Trindade revela o que as paredes centenárias da loja guardam em seu acervo ainda intacto. Para ela, a obra “é uma cápsula do tempo pronta para transportar o leitor através das suas tantas memorias.”



Jandira dedica a obra a Rafael Falcão e sua família pela dedicação e competência com que dirige a loja. Também a Delasnieve Miranda Daspet e Sandra Falcão Leal pelo incentivo. Agradecimentos ainda a Max Lázaro T. Nantes e Maria Caroline Carloto Nantes pelo suporte necessário. Finalmente os agradecimentos à sobrinha neta e afilhada Beatriz Nantes pela dedicação.

Nesse período – de 1908 a 2023 – portanto 115 anos, a Casa Cândia está no mesmo lugar, na Travessa Ragalzi. Esse comércio centenário resiste ao tempo atravessando as mudanças acontecidas nesses anos.

Ainda existe o primeiro Livro de Balanço Registro datado de 1.o de fevereiro de 1908. Fundadores da Casa Cândia, os irmãos José e Fidelis Cândia vindos da região da Calabria, na Itália. A edificação do prédio da loja ainda é o mesmo com todos os detalhes como na fachada as letras entrelaçadas “C&M”. Ainda hoje, equipamentos e o piso com ladrilhos hidráulicos, permanecem perfeitos desde a fundação. O cofre é uma das peças mais importantes.

O sucessor na loja foi Armando Figueiró Trindade que se aposentou em novembro de 1978. Assumiu então o empreendimento a jovem Jandira Mendes Trindade que tem como administrador Rafael Falcão, empregado registrado como Gerente Geral.

O livro fala dos primeiros clientes – principalmente fazendeiros que vinham da região fazer compras. A loja funcionava também como banco tendo a preferência dos fazendeiros que preferiam confiar na Casa Cândia.

Indubitavelmente a história da Casa Cândia é fascinante e já merecia esse livro da escritora Jandira Mendes Trindade que tudo viveu e registrou em sua passagem.

O prefácio foi feito pelo jornalista Lima Neto que falou da “riqueza incomensurável e do registro histórico incontestável eivado de informações sobre os primeiros anos do comércio da Princesa do Sul, que desabrochava atendendo toda região, principalmente o Pantanal.”

Jandira trata de muitas outras histórias vividas pela Casa Cândia nesses mais de cem anos de atividades.

O lançamento do livro certamente com a presença de centenas de pessoas que convivem com o estabelecimento comercial, será neste sábado – 25 de novembro, às 19h, nas escadarias da Casa Candia.

A propósito, nos últimos tempos a Casa Cândia tem sido um ponto turístico de Anastácio com a presença de pessoas que vão ali para admirar essa loja e a sua longevidade.

Texto de José Lima Neto