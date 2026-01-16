Janeiro Branco em Aquidauana destaca paz e equilíbrio como pilares da saúde mental

A campanha reforça que o cuidado com a mente é uma responsabilidade de todos e deve ser priorizado tanto quanto a saúde física
A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana aderiu à campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental. Com o tema "Paz, Equilíbrio e Saúde Mental", a iniciativa deste ano serve como um convite para que a população reflita e cuide do seu bem-estar psicológico, considerado a base para uma vida saudável e plena.
A campanha reforça que o cuidado com a mente é uma responsabilidade de todos e deve ser priorizado tanto quanto a saúde física. Em um mundo com crescentes demandas e pressões do cotidiano, buscar o equilíbrio emocional é um passo fundamental para a prevenção de adoecimentos e para a melhoria da qualidade de vida.
Para garantir que ninguém fique desassistido, a rede municipal de saúde oferece canais de apoio especializados. O primeiro ponto de acolhimento são as Estratégias de Saúde da Família (ESF), presentes em todos os bairros da cidade, onde as equipes multiprofissionais podem realizar uma escuta qualificada e fornecer os primeiros encaminhamentos.
Além das ESFs, o município disponibiliza o Caps – Centro de Atenção Psicossocial. A unidade está localizada na Rua Giovanni Toscano de Brito, número 2.367, no Bairro Santa Terezinha, no endereço do antigo CMEI Leonor Garcia. O Caps é referência no atendimento psicossocial, oferecendo suporte contínuo e especializado para casos de maior complexidade.
A mensagem da Secretaria de Saúde, transmitida por Jéssica Casanova, é clara: buscar ajuda é um ato de coragem e autocuidado. A gestão municipal incentiva que as pessoas, ao perceberem sinais de desequilíbrio emocional em si mesmas ou em conhecidos, não hesitem em procurar os serviços disponíveis. A campanha Janeiro Branco segue durante todo o mês, lembrando que a construção de uma sociedade mais saudável começa pelo cuidado individual e coletivo com a mente.
