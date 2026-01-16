Acessibilidade

16 de Janeiro de 2026 • 18:06

Buscar

Últimas notícias
X
Campanha

Janeiro Branco em Aquidauana destaca paz e equilíbrio como pilares da saúde mental

A campanha reforça que o cuidado com a mente é uma responsabilidade de todos e deve ser priorizado tanto quanto a saúde física

Da redação

Publicado em 16/01/2026 às 14:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A campanha reforça que o cuidado com a mente é uma responsabilidade de todos / Reprodução/Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana aderiu à campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental. Com o tema "Paz, Equilíbrio e Saúde Mental", a iniciativa deste ano serve como um convite para que a população reflita e cuide do seu bem-estar psicológico, considerado a base para uma vida saudável e plena.

A campanha reforça que o cuidado com a mente é uma responsabilidade de todos e deve ser priorizado tanto quanto a saúde física. Em um mundo com crescentes demandas e pressões do cotidiano, buscar o equilíbrio emocional é um passo fundamental para a prevenção de adoecimentos e para a melhoria da qualidade de vida.

Para garantir que ninguém fique desassistido, a rede municipal de saúde oferece canais de apoio especializados. O primeiro ponto de acolhimento são as Estratégias de Saúde da Família (ESF), presentes em todos os bairros da cidade, onde as equipes multiprofissionais podem realizar uma escuta qualificada e fornecer os primeiros encaminhamentos.

Além das ESFs, o município disponibiliza o Caps – Centro de Atenção Psicossocial. A unidade está localizada na Rua Giovanni Toscano de Brito, número 2.367, no Bairro Santa Terezinha, no endereço do antigo CMEI Leonor Garcia. O Caps é referência no atendimento psicossocial, oferecendo suporte contínuo e especializado para casos de maior complexidade.

A mensagem da Secretaria de Saúde, transmitida por Jéssica Casanova, é clara: buscar ajuda é um ato de coragem e autocuidado. A gestão municipal incentiva que as pessoas, ao perceberem sinais de desequilíbrio emocional em si mesmas ou em conhecidos, não hesitem em procurar os serviços disponíveis. A campanha Janeiro Branco segue durante todo o mês, lembrando que a construção de uma sociedade mais saudável começa pelo cuidado individual e coletivo com a mente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Semana termina com previsão de chuva e calor em Aquidauana

Luto

Aquidauana se despediu de Doraci de Souza Pinheiro aos 91 anos

Oportunidade

Aquidauana oferece 29 vagas de trabalho nesta quinta-feira

Aquidauana oferece 28 vagas de emprego nesta quarta-feira

Funtrab alerta sobre anúncio falso de cursos e vagas de emprego

Aquidauana tem 34 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Atenção

Bombeiros de Aquidauana alertam sobre riscos de carregadores

Publicidade

Cultura

Aglay Trindade é homenageada pela Academia de Letras do Brasil

ÚLTIMAS

Saúde

Ação de saúde leva exames cardiológicos gratuitos a Porto Morrinho e Tamarineiro

O objetivo da campanha é fortalecer a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares

Saúde Mental

Ação do Janeiro Branco promove reflexão sobre saúde mental em Anastácio

O momento serviu para lembrar que a busca por equilíbrio emocional é um pilar fundamental para a qualidade de vida de todos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo