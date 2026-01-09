Janeiro Roxo alerta para diagnóstico precoce da hanseníase em Aquidauana

Em Aquidauana, o tratamento está disponível em todas as unidades de saúde da rede municipal / Divulgação/Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana reforça, durante este mês de janeiro, a campanha nacional de conscientização sobre a hanseníase, conhecida como Janeiro Roxo. A iniciativa tem como objetivo principal informar a população sobre os sinais da doença e a importância do diagnóstico e tratamento precoces, que são gratuitos e oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A hanseníase, doença infecciosa e curável, ainda é uma realidade de saúde pública no Brasil. O foco da campanha é quebrar o preconceito e incentivar as pessoas a procurarem as unidades de saúde ao identificarem possíveis sintomas. Os principais sinais de alerta são o aparecimento de manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas em qualquer parte do corpo, acompanhadas de perda de sensibilidade ao calor, ao tato ou à dor. Caroços e áreas da pele ressecadas também podem ser indicativos.

A recomendação das autoridades de saúde é que, ao notar qualquer uma dessas alterações, a pessoa faça o chamado "autoexame". É preciso tocar nas manchas ou lesões e verificar se há uma sensibilidade diferente em relação à pele ao redor, como formigamento, dormência ou falta de sensibilidade. A detecção precoce é fundamental para interromper a cadeia de transmissão da bactéria e iniciar o tratamento, que evita complicações e garante a cura.

Em Aquidauana, o tratamento está disponível em todas as unidades de saúde da rede municipal. A Secretaria de Saúde reforça que todas as informações dos pacientes são mantidas em sigilo e que o preconceito, infundado, ainda é um dos maiores obstáculos para o controle da doença. A mensagem da campanha é clara: hanseníase tem cura, e o diagnóstico precoce é o primeiro e mais importante passo.

