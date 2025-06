Jeep atinge poste e fica destruído em Aquidauana

Foto: João Éric / O Pantaneiro

Um Jeep Compass teve a frente destruída após a motorista do carro colidir contra um poste, na noite deste domingo (08), por volta das 19h30. O acidente ocorreu na rua Teodoro Rondon nas proximidades do cruzamento da rua Cândido Mariano, no centro de Aquidauana.

No veículo estavam dois adultos e duas crianças que não ficaram feridos.

Segundo informações, a família é da cidade de Sidrolândia e teria comprado o veículo há poucos dias.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) passava pelas proximidades na hora do acidente e de imediato pararam e verificaram se houve feridos.

A equipe da Policia Militar foi acionada e compareceu no local, auxiliando no trânsito até a chegada do guincho.

A empresa de energia elétrica foi acionada e a troca do poste deve ser feita.

Confira mais fotos:

