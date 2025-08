Jerônimo, homem do campo no CERA faleceu na madrugada

Patriarca da família Estadulho faleceu na madrugada e será sepultado às 10h no Cemitério Municipal (Foto álbum de família)

O patriarca da família Estadulho, deu o último suspiro em vida nesta madrugada (5), em Aquidauana. Jerônimo Mendonça Estadulho faleceu com 96 anos e deixa 4 filhos, 7 netos e 7 bisnetos. Foi casado com Arcelina G. Estadulho, hoje com 84 anos.

Entre as boas lembranças do legado de “Seo” Jerônimo, fica o desempenho profissional no Centro de Educação Rural de Aquidauana, o CERA, que hoje abriga a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul no município.

Ele sempre foi homem do campo, lida que desempenhou com responsabilidade e sempre conciliando com a preservação da natureza.