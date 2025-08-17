Acessibilidade

17 de Agosto de 2025 • 09:25

Inesquecível

João Bosco e Vinícius encerram a Expoaqui 2025 neste domingo

A apresentação da dupla encerra a programação musical da Expoaqui 2025, coroando uma edição de sucesso que uniu agronegócio, cultura e entretenimento

Da redação

Publicado em 17/08/2025 às 08:05

Dupla João Bosco & Vinícius têm o habito de encantar o público aquidauanense / Arquivo/O Pantaneiro

A Expoaqui 2025 se prepara para o seu gran finale neste domingo, 17. Para fechar o evento com chave de ouro, a festa contará com a apresentação da renomada dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. Conhecidos por serem pioneiros do "sertanejo universitário" e donos de uma coleção de hits, os artistas prometem um show inesquecível para o público de Aquidauana e região.

A dupla, com mais de duas décadas de carreira, trará ao palco um repertório repleto de canções que marcaram época e continuam sendo sucesso nas rádios e plataformas digitais. O público poderá cantar junto sucessos como "Chora, me liga", "Falando Sério", "Curtição" e "Abelha", em uma noite que promete muita animação e emoção.

O show de João Bosco e Vinícius encerra a programação musical da Expoaqui 2025, coroando uma edição de sucesso que uniu agronegócio, cultura e entretenimento, fortalecendo a economia local e proporcionando lazer para a população. A expectativa é de que o evento seja encerrado com casa cheia, celebrando o aniversário de 133 anos de Aquidauana em grande estilo.

