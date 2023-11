Jocy Rodrigues morre aos 87 anos em Aquidauana

Arquivo Pessoal

Jocy Rodrigues dos Anjos Medeiros, morreu aos 87 anos, no Hospital Regional de Aquidauana.

Segundo informações da família, a senhora Medeiros estava internada devido à falta de ar e, após uma série de complicações, veio a óbito nessa terça-feira, dia 28, às 22h30.

Dona de casa e a última sobrevivente de 14 irmãos da família Rodrigues, Jocy deixou um legado como moradora atuante em seu bairro, Guanandy, sempre buscando melhorias para a comunidade. Ela deixa três filhos: Nilson, Nilton e Edson; quatro netos e dois bisnetos.

Seu velório está ocorrendo na Pax Universal desde ontem, e o sepultamento está programado para as 10h no Cemitério Municipal. A família agradece as manifestações de solidariedade.