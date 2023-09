Jogos da Liga MS de Voleibol agitam Aquidauana neste fim de semana

Divulgação

Os fãs do voleibol têm um fim de semana repleto de emoções à vista, com o início dos jogos da Fema (Fundação de Esportes de Aquidauana) com as etapas da Liga MS de Voleibol, que começam neste sábado, 16 de setembro, e vão até o domingo, 17 de setembro. O local das disputas é o ginásio poliesportivo de Aquidauana.

A ação esportiva começa com o primeiro jogo programado para as 16h deste sábado. A Prefeitura de Aquidauana divulgou que, para esta etapa, estão confirmadas equipes de várias cidades da região, incluindo Aquidauana, Corumbá, Ladário, Miranda e Sidrolândia. Os jogos serão realizados na categoria "Adulto", contemplando tanto o naipe masculino quanto o feminino. Essas etapas são distribuídas em seis regiões distintas.

Conforme a organização do campeonato, Aquidauana representa a região-01, Mundo Novo a região-02, Paranaíba a região-03, Gloria de Dourados a região-04, Maracaju a região-05 e Campo Grande a região-06.

Este evento esportivo é uma realização da Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul e conta com o valioso apoio da Prefeitura de Aquidauana, que contribui para a promoção e sucesso do torneio. Para aqueles que não puderem comparecer ao ginásio, a competição terá transmissão ao vivo pela 123 Esportes.

Veja o vídeo: