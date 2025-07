Jogos Evangélicos reúne 41 equipes em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, está apoiando a segunda edição dos Jogos Evangélicos, iniciativa que une esporte e comunidade em um evento voltado à integração entre igrejas e à valorização da convivência por meio da prática esportiva.



A solenidade de abertura foi realizada no Ginásio Poliesportivo e contou com a presença das delegações representantes das igrejas participantes, além de torcidas que acompanharam o início oficial da competição. A programação segue durante a semana, com jogos realizados no período noturno, no próprio ginásio.



O evento reúne 41 equipes, representando 35 igrejas evangélicas do município, além de participantes da Aldeia Limão Verde e da cidade vizinha de Anastácio. As modalidades em disputa são: futsal masculino e feminino livre, futsal veterano e vôlei misto.



Os Jogos Evangélicos têm como proposta fortalecer os laços comunitários, incentivar o respeito e a amizade entre os participantes, além de promover o esporte como ferramenta de inclusão social e bem-estar.



A coordenação do evento é realizada em parceria com lideranças religiosas locais: Pastor José Ambrósio (Ministério do Poder de Deus), Pastor Pedro Simões (Comunidade Semear), Wendryo Ferreira (Igreja Presbiteriana do Brasil), João Arthur e Everton Aquino (Igreja do Evangelho Quadrangular).

