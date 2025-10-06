Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 16:30

Joiab 2025: Esporte, Cultura e União movimentarão a Aldeia Água Branca em novembro

Jogos Internos da Aldeia Água Branca irão começar no dia 13 de novembro

Da redação

Publicado em 06/10/2025 às 12:18

Atualizado em 06/10/2025 às 15:58

O Joiab  é descrito pelos organizadores como um momento de celebração da identidade e união do povo da aldeia / Divulgação

A Aldeia Água Branca, localizada na Terra Indígena Taunay-Ipegue, em Aquidauana, já se prepara para mais uma grande celebração do esporte e da cultura. Vem aí o Joiab 2025 – Jogos Internos da Aldeia Água Branca, evento que promete reunir emoção, união e alegria entre as comunidades participantes.

Integração entre as vilas

Nesta edição, seis vilas estarão em disputa e celebração: Vila Central, Vila Samuel, Vila São Francisco, Vila 21 de Agosto, Vila Moreninha e Vila São José.

O evento vai muito além da competição. O Joiab é reconhecido por promover momentos de convivência, fortalecimento dos laços comunitários e valorização dos talentos locais por meio do esporte e da cultura.

Datas e programação

A abertura oficial do Joiab 2025 está marcada para o dia 13 de novembro.

Os jogos acontecerão nos dias 14 e 15 de novembro, com as finais previstas para o dia 16. Durante esses quatro dias, a Aldeia Água Branca será palco de disputas esportivas, apresentações culturais e muita interação entre as vilas.

Mais do que uma competição

O Joiab é descrito pelos organizadores como um momento de celebração da identidade e união do povo da aldeia.

A proposta é valorizar o espírito esportivo e o respeito, estimulando uma convivência saudável e o trabalho em equipe.

“Através do esporte e da cultura, promovemos respeito, convivência saudável e espírito de equipe”, destaca a organização do evento.

Organização e apoio

O evento é uma realização da Organização Desportiva da Aldeia Água Branca, com o apoio do Cacique Julison Farias e de toda a Liderança Tribal.

A coordenação esportiva e cultural reforça o compromisso da comunidade com a promoção de eventos que unem gerações e fortalecem a identidade indígena da região.

Celebração da cultura e do esporte

Com o lema “Esporte que une. Cultura que fortalece.”, o Joiab 2025 convida toda a comunidade a participar e celebrar esse momento de integração.

“Vamos juntos fazer do Joiab 2025 um marco de alegria, união e força para nossa aldeia. Participe, torça, celebre!”, afirma o comunicado oficial.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

