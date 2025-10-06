Joiab 2025: Esporte, Cultura e União movimentarão a Aldeia Água Branca em novembro

Jogos Internos da Aldeia Água Branca irão começar no dia 13 de novembro
O Joiab é descrito pelos organizadores como um momento de celebração da identidade e união do povo da aldeia / Divulgação
A Aldeia Água Branca, localizada na Terra Indígena Taunay-Ipegue, em Aquidauana, já se prepara para mais uma grande celebração do esporte e da cultura. Vem aí o Joiab 2025 – Jogos Internos da Aldeia Água Branca, evento que promete reunir emoção, união e alegria entre as comunidades participantes.
Integração entre as vilas
Nesta edição, seis vilas estarão em disputa e celebração: Vila Central, Vila Samuel, Vila São Francisco, Vila 21 de Agosto, Vila Moreninha e Vila São José.
O evento vai muito além da competição. O Joiab é reconhecido por promover momentos de convivência, fortalecimento dos laços comunitários e valorização dos talentos locais por meio do esporte e da cultura.
Datas e programação
A abertura oficial do Joiab 2025 está marcada para o dia 13 de novembro.
Os jogos acontecerão nos dias 14 e 15 de novembro, com as finais previstas para o dia 16. Durante esses quatro dias, a Aldeia Água Branca será palco de disputas esportivas, apresentações culturais e muita interação entre as vilas.
Mais do que uma competição
O Joiab é descrito pelos organizadores como um momento de celebração da identidade e união do povo da aldeia.
A proposta é valorizar o espírito esportivo e o respeito, estimulando uma convivência saudável e o trabalho em equipe.
“Através do esporte e da cultura, promovemos respeito, convivência saudável e espírito de equipe”, destaca a organização do evento.
Organização e apoio
O evento é uma realização da Organização Desportiva da Aldeia Água Branca, com o apoio do Cacique Julison Farias e de toda a Liderança Tribal.
A coordenação esportiva e cultural reforça o compromisso da comunidade com a promoção de eventos que unem gerações e fortalecem a identidade indígena da região.
Celebração da cultura e do esporte
Com o lema “Esporte que une. Cultura que fortalece.”, o Joiab 2025 convida toda a comunidade a participar e celebrar esse momento de integração.
“Vamos juntos fazer do Joiab 2025 um marco de alegria, união e força para nossa aldeia. Participe, torça, celebre!”, afirma o comunicado oficial.
