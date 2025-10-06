Joiab 2025: Esporte, Cultura e União movimentarão a Aldeia Água Branca em novembro

O Joiab é descrito pelos organizadores como um momento de celebração da identidade e união do povo da aldeia / Divulgação

A Aldeia Água Branca, localizada na Terra Indígena Taunay-Ipegue, em Aquidauana, já se prepara para mais uma grande celebração do esporte e da cultura. Vem aí o Joiab 2025 – Jogos Internos da Aldeia Água Branca, evento que promete reunir emoção, união e alegria entre as comunidades participantes.



Integração entre as vilas



Nesta edição, seis vilas estarão em disputa e celebração: Vila Central, Vila Samuel, Vila São Francisco, Vila 21 de Agosto, Vila Moreninha e Vila São José.



O evento vai muito além da competição. O Joiab é reconhecido por promover momentos de convivência, fortalecimento dos laços comunitários e valorização dos talentos locais por meio do esporte e da cultura.



Datas e programação



A abertura oficial do Joiab 2025 está marcada para o dia 13 de novembro.



Os jogos acontecerão nos dias 14 e 15 de novembro, com as finais previstas para o dia 16. Durante esses quatro dias, a Aldeia Água Branca será palco de disputas esportivas, apresentações culturais e muita interação entre as vilas.



Mais do que uma competição



O Joiab é descrito pelos organizadores como um momento de celebração da identidade e união do povo da aldeia.



A proposta é valorizar o espírito esportivo e o respeito, estimulando uma convivência saudável e o trabalho em equipe.



“Através do esporte e da cultura, promovemos respeito, convivência saudável e espírito de equipe”, destaca a organização do evento.



Organização e apoio



O evento é uma realização da Organização Desportiva da Aldeia Água Branca, com o apoio do Cacique Julison Farias e de toda a Liderança Tribal.



A coordenação esportiva e cultural reforça o compromisso da comunidade com a promoção de eventos que unem gerações e fortalecem a identidade indígena da região.



Celebração da cultura e do esporte



Com o lema “Esporte que une. Cultura que fortalece.”, o Joiab 2025 convida toda a comunidade a participar e celebrar esse momento de integração.



“Vamos juntos fazer do Joiab 2025 um marco de alegria, união e força para nossa aldeia. Participe, torça, celebre!”, afirma o comunicado oficial.

