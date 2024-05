Jornal O Pantaneiro: 59 Anos de história e compromisso com a comunidade

Este domingo, dia 5 de maio, é especial, porque o Jornal O Pantaneiro, de Aquidauana, celebra 59 anos de existência, marcando mais de meio século de história e compromisso com a comunidade pantaneira. O jornal, que teve origem em uma ideia entre três amigos logo após o Golpe Militar de 1965, continua a ser uma voz importante na região, representando os interesses e as preocupações da população local.



O odontólogo Oscar de Barros Filho, o jurista Augusto Alves Correa e o gráfico Aldo Royg foram os visionários que decidiram dar voz ao povo pantaneiro, fundando o jornal em 5 de maio de 1965. Desde então, o Pantaneiro tem sido uma testemunha atenta dos acontecimentos locais e um defensor incansável dos valores e tradições da região.



Durante seus quase seis décadas de existência, o Jornal O Pantaneiro acompanhou de perto as mudanças tecnológicas, adaptando-se aos novos tempos e tornando-se uma referência online desde 2003. Atualmente, seu site é o mais acessado da região. No entanto, o compromisso com os fatos e a imparcialidade sempre foram as prioridades do Pantaneiro, conforme desejo expresso pelo seu fundador, Oscar de Barros.



A trajetória do jornal reflete também os eventos históricos que marcaram a região, como a divisão do Estado de Mato Grosso, que o Pantaneiro acompanhou atentamente. Para José Lima Neto, um dos responsáveis por manter viva a chama do jornalismo local, o maior acontecimento que testemunhou foi a esperança e a mobilização do povo durante esse período de mudança.



A edição especial de aniversário do Jornal O Pantaneiro será uma celebração da história e da cultura pantaneira, destacando a importância da comunidade e a gratidão do jornal por seu apoio ao longo dos anos. Com a força e o apoio de seus leitores, o Pantaneiro continuará a ser uma voz relevante na região, comprometida com a busca da verdade e a defesa dos interesses locais por muitos e muitos anos.