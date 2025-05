Site O Pantaneiro estreia quadro de solidariedade para ajudar a população

O Pantaneiro

Dentro do ano comemorativo aos seus 60 anos de existência, o Jubileu de Diamante, O Pantaneiro torna permanente um quadro de notícias especificamente voltado à prática da Solidariedade. As entrevistas serão postadas no site O Pantaneiro.

As gravações serão feitas aos sábados pela manhã e postadas ao longo da semana. Para participar, basta entrar em contato pelo número (67) 99856-0000 e exponha sua necessidade. O Pantaneiro vai oportunizar, frequentemente, as solicitações de ajuda para a população interessada em ser solidária aos seus semelhantes. “O Jornal O Pantaneiro sempre fez isso, porém, agora, teremos um quadro permanente e a população pode entrar em contato para fazermos as gravações com suas solicitações”, explica Rhobson Tavares. Na estreia do quadro O Pantaneiro-Mão Amiga, entrevista com a estudante Ana Niedack, que precisa de um computador para seus estudos. Confira!



