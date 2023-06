O "Jornalista 120". Sr. Garcia um apaixonado pela comunicação e pelo radialismo que fez história

Sr. Garcia foi colunista do Jornal O Pantaneiro / O Pantaneiro

Batizado com o nome de Antônio Rodrigues Garcia, o homem carismático e comunicativo, se tornou conhecido em Aquidauana, MS, como Sr. Garcia, principalmente por sua personalidade cativante, com a qual conquistava a todos com quem se relacionava. O jeito carismático e a paixão pelo jornalismo, características, que, aparentemente, parecem tão distintas, se misturaram e fizeram nascer outro homem. O jornalista. Apaixonado pelo universo da comunicação, Sr. Garcia, é uma figura de referência na comunicação da cidade, sendo citado inclusive, em dissertação de mestrado na UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), em 2023, como um dos nomes, de contribuição e valor significativo para o jornalismo de Aquidauana, do Mato Grosso do Sul e do Brasil.

O técnico de rádio, que foi dono de uma emissora e um grande radialista

O gosto e a dedicação pela imprensa rebatizaram o profissional no meio da comunicação, com o nome de O Jornalista 120, numa referência ao número (120) de seu registro como redator emitido, em 21 de outubro de 1970. O interesse e o talento para a informação a comunicação e a escrita, mudou a direção de seus objetivos iniciais de profissão. Sr. Garcia foi técnico em eletrônica, mas o jornalismo falou tão alto, e ele se dedicou à máquina de escreve e acabou descobrindo que seu lugar seria em frente as teclas e assim revelou seu talento no jornalismo.

Sr. Antônio Rodrigues Garcia ao lado dos maiores representantes da comunicação aquidauanense na década de 1970

A paixão crescia e escrever ficou “pouco”. O Jornalista 120, decidiu sair de frente da companheira de textos uma fiel “Olivetti”, para ficar à frente do microfone. E por 10 anos, foi um brilhante locutor e responsável pelo transmissor da Rádio Difusora de Aquidauana, junto ao mestre Elídio Teles de Oliveira. Envolvido por essa paixão, o radialista acabou por fundar em Aquidauana, sua própria emissora. A Rádio Independente. Depois disso, Seo Garcia se revelou o maior radialista da cidade e nunca mais parou, construindo um nome e uma carreira, que hoje serve de exemplo para muitos profissionais, principalmente de Aquidauana, onde tem seu nome cravado na história da comunicação social da cidade.

A Rádio Martelinho que marcou uma geração em Aquidauana

Registros sobre a importância da contribuição de Seo Garcia para o Jornalismo e o radialismo em Aquidauana, estão impressos em publicações sobre a história da imprensa em Aquidauana, apresentada em textos acadêmicos, que revelam essa memória da rádio de Sr. Garcia.

“A primeira vez que foi ao ar em 1961, em caráter experimental, a emissora estava situada na Rua Assis Ribeiro junto ao prédio da Casa Tamashiro, local onde Antônio Garcia residia com a família. A rádio funcionou inicialmente com equipamentos manuais desde o microfone até a torre de transmissão que possuía 42 metros de altura. Os primeiros equipamentos da estação foram compostos por um microfone”, LIMA; OTA, 2019.

O tempo passou e a Rádio Independente teve a concessão autorizada. Seo Garcia deu a ela novas e modernas instalações, e assim a Rádio Independente foi inaugurada oficialmente no dia primeiro de maio de 1962. Uma data marcante para o profissional da comunicação em Aquidauana. A emissora recebeu carinhosamente o nome de “Rádio Martelinho” porque no discurso de inauguração da emissora, o jornalista Álvaro Pontes, disse que ela teria sido construída “a martelo”, numa referência ao esforço e dedicação do comunicador e jornalista Sr. Garcia.

A Rádio Independente, sob o comando de Sr. Garcia esteve ativa por mais de 20 anos e no ano de 1986, ela foi vendida para o grupo Anache de Comunicação, ao qual pertence até hoje.

Mas o talento do “Jornalista 120” não cessou com a venda da emissora. Seo Garcia continuou escrevendo em seus 100 anos de páginas de vida uma história que vai além do jornalismo, do radialismo e da cidade de Aquidauana. Ele escreveu uma história, que vai ficar na memória de todos e marca a História