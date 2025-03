JosÃ© Carlos Maidana morre aos 59 anos em Aquidauana

Arquivo pessoal

José Carlos Maidana, 59 anos, morreu na noite de terça-feira (18), às 23h40, vítima de um câncer no pâncreas. Após uma série de exames e biópsias, ele não teve tempo de iniciar o tratamento, deixando familiares e amigos consternados com sua partida repentina.

José Carlos era casado com Elizabeth Silva e pai de Elizandra Maidana (Lili) e José Carlos. Além dos filhos, ele deixa cinco netos e uma legião de amigos e familiares que sentirão profundamente sua ausência.

Reconhecido por sua dedicação e serviço à comunidade, José Carlos foi vice-presidente do Lar Betânia e, atualmente, servia ativamente na Igreja Batista Boas Novas, onde exercia importante papel no Ministério. Sua fé inabalável o levou a se converter ao Cristianismo e a propagar o evangelho em igrejas de Aquidauana e região.

Natural do Pantanal, José Carlos sempre teve grande amor e conhecimento sobre a região onde cresceu. Seu compromisso com o evangelismo o levou a atuar junto a comunidades indígenas em aldeias de Mato Grosso do Sul e na região Norte do país. Além disso, se dedicou ao trabalho missionário nos presídios, levando esperança e palavras de fé aos encarcerados.

Homem íntegro e trabalhador, José Carlos conquistou a todos com seu bom humor, brincadeiras e generosidade. Seu legado será lembrado por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver com sua alegria contagiante.

O velório acontece na Igreja Batista Boas Novas, localizada na Rua Pandiá Calógeras, 2056, em Aquidauana. O sepultamento será realizado às 16h no Cemitério Municipal.

Familiares e amigos prestam suas últimas homenagens a um homem que dedicou sua vida à fé, ao trabalho e ao amor ao próximo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!