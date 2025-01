Jovem aprovado em Medicina Veterinária lança vaquinha para custear despesas na capital

Hektor Samuel de Freitas Ortiz - 17 anos, Aprovado em Medicina Veterinária na UFMS

A história de Hektor Samuel de Freitas Ortiz, de 17 anos, é a prova de que sonhos podem se tornar realidade com muito esforço e perseverança. O jovem, natural de Aquidauana, foi aprovado em Medicina Veterinária na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), tanto pelo Sistema de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) quanto pelo vestibular. Para ele, essa conquista é a realização de um sonho, que, embora almejado, parecia distante até pouco tempo atrás.







Sua rotina de preparação foi desafiadora: estudava de manhã, trabalhava à tarde e, à noite, fazia um curso preparatório (Sala Diztudo) para o ENEM e vestibulares. “Tive que aprender a dividir meu tempo e manter o foco, mesmo nos momentos mais difíceis”, conta ele, que mesmo diante dos desafios, sabia que todo o esforço valeria a pena.









Agora, com a aprovação em mãos, Hektor se prepara para mudar de cidade e iniciar um novo capítulo de sua vida acadêmica em Campo Grande, onde cursará Medicina Veterinária na UFMS. A expectativa para essa nova fase é enorme. “Estou ansioso para esse novo começo e sei que será um grande aprendizado. Quero aproveitar essa oportunidade ao máximo e, futuramente, contribuir para a área que escolhi”, afirma.



Para cobrir as despesas de mudança, moradia e alimentação, o jovem lançou uma vaquinha online, buscando apoio de amigos, familiares e da comunidade.

