Jovem aquidauanense enfrenta câncer raro e pede apoio da comunidade

Um jovem com fortes raízes em Aquidauana vive hoje uma das batalhas mais difíceis de sua vida. Agnus Klismann Martins Pimentel, de 24 anos, natural do município, foi recentemente diagnosticado com linfoma de Hodgkin com predominância linfocítica nodular, um tipo raro de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo.

Agnus é conhecido por muitos aquidauanenses. Ele e a família moraram por mais de 10 anos na cidade, onde construíram laços profundos, especialmente por meio da Igreja Católica. Desde criança, participou ativamente das paróquias Nossa Senhora Imaculada Conceição, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora das Dores, onde atuou como coroinha e músico nos ministérios de música.

Além da vivência religiosa, Agnus também fez parte da vida cultural do município, tocando saxofone na banda do Falcão, e estudou em instituições conhecidas da cidade, como o Centro Cristão de Ensino e o Colégio Falcão.

O diagnóstico veio após uma gripe persistente, que não apresentava melhora, e o surgimento de inchaço nos linfonodos da axila esquerda. Após exames e biópsia, foi confirmada a doença, que exige tratamento especializado, contínuo e de alto custo.

Católico praticante, Agnus afirma que tem encontrado força na fé para enfrentar o momento delicado. “Sempre procurei confiar em Deus e acreditar que Ele guia meus passos, inclusive nos momentos mais difíceis”, relata.

Além do impacto emocional e físico, o jovem enfrenta agora um grande desafio financeiro. Os custos com exames, medicamentos, tratamento e deslocamentos são elevados, o que levou a família a iniciar uma campanha solidária para arrecadar recursos e garantir a continuidade do tratamento.

A mobilização recebeu o nome “Todos pelo Agnus Klismann – Luta contra um Câncer Raro” e conta com uma vakinha online, além de pedidos de orações e compartilhamentos da história.

“É um aquidauanense pedindo ajuda aos seus conterrâneos”, destaca a família, que acredita na força da solidariedade da comunidade que acompanhou o crescimento de Agnus desde a infância.

Quem puder contribuir financeiramente ou compartilhar a campanha estará ajudando diretamente nessa luta pela vida. O link da vakinha está disponível para quem optar por doar de forma online.

A família agradece todas as manifestações de apoio, orações e gestos de solidariedade. “Com fé em Deus e esperança no coração, seguimos confiantes”, conclui Agnus.