Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 01:42

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Jovem aquidauanense enfrenta câncer raro e pede apoio da comunidade

Diagnosticado com linfoma de Hodgkin raro, Agnus Klismann mobiliza campanha solidária para custear tratamento

Redação

Publicado em 22/12/2025 às 14:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um jovem com fortes raízes em Aquidauana vive hoje uma das batalhas mais difíceis de sua vida. Agnus Klismann Martins Pimentel, de 24 anos, natural do município, foi recentemente diagnosticado com linfoma de Hodgkin com predominância linfocítica nodular, um tipo raro de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo.

Agnus é conhecido por muitos aquidauanenses. Ele e a família moraram por mais de 10 anos na cidade, onde construíram laços profundos, especialmente por meio da Igreja Católica. Desde criança, participou ativamente das paróquias Nossa Senhora Imaculada Conceição, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora das Dores, onde atuou como coroinha e músico nos ministérios de música.

Além da vivência religiosa, Agnus também fez parte da vida cultural do município, tocando saxofone na banda do Falcão, e estudou em instituições conhecidas da cidade, como o Centro Cristão de Ensino e o Colégio Falcão.

O diagnóstico veio após uma gripe persistente, que não apresentava melhora, e o surgimento de inchaço nos linfonodos da axila esquerda. Após exames e biópsia, foi confirmada a doença, que exige tratamento especializado, contínuo e de alto custo.

Católico praticante, Agnus afirma que tem encontrado força na fé para enfrentar o momento delicado. “Sempre procurei confiar em Deus e acreditar que Ele guia meus passos, inclusive nos momentos mais difíceis”, relata.

Além do impacto emocional e físico, o jovem enfrenta agora um grande desafio financeiro. Os custos com exames, medicamentos, tratamento e deslocamentos são elevados, o que levou a família a iniciar uma campanha solidária para arrecadar recursos e garantir a continuidade do tratamento.

A mobilização recebeu o nome “Todos pelo Agnus Klismann – Luta contra um Câncer Raro” e conta com uma vakinha online, além de pedidos de orações e compartilhamentos da história.

“É um aquidauanense pedindo ajuda aos seus conterrâneos”, destaca a família, que acredita na força da solidariedade da comunidade que acompanhou o crescimento de Agnus desde a infância.

Quem puder contribuir financeiramente ou compartilhar a campanha estará ajudando diretamente nessa luta pela vida. O link da vakinha está disponível para quem optar por doar de forma online.

A família agradece todas as manifestações de apoio, orações e gestos de solidariedade. “Com fé em Deus e esperança no coração, seguimos confiantes”, conclui Agnus.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Aquidauana terá chuva isolada e variação de temperatura nesta segunda-feira

Aquidauana

Flamenguinho de Miranda conquista a Copa O Pantaneiro 

Aquidauana

Celebração da Vida marca fim das atividades de Pastorais em Aquidauana

Além das ações da ABIMC, projeto Caixa Encantada, do Governo do Estado, também reuniu doações de brinquedos

Aquidauana

Final da Copa O Pantaneiro acontece neste sábado em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

Simasul reúne famílias e celebra o espírito natalino em Aquidauana

ÚLTIMAS

Atenção

Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta segunda

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

Geral

Do MS, Bell Éter chega à final do The Voice Brasil

A grande final do The Voice Brasil 2025 está marcada para 22 de dezembro, e a expectativa é que o apoio popular seja decisivo nesse momento histórico da carreira da artista.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo