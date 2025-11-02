Jovem de 18 anos sofre grave acidente de trabalho no Pantanal

Caso aconteceu em uma fazenda a mais de 100 km de Aquidauana
Divulgação
Um jovem peão de 18 anos sofreu um grave acidente de trabalho em uma fazenda localizada a mais de 100 quilômetros do município de Aquidauana, no interior do Mato Grosso do Sul. O acidente ocorreu enquanto o rapaz realizava atividades de manejo de gado no campo.
De acordo com informações preliminares, o jovem trabalhava com um laço quando o equipamento acabou se enrolando em sua mão, causando um ferimento grave. Colegas de trabalho prestaram os primeiros socorros e o encaminharam imediatamente ao pronto-socorro mais próximo.
Assim que deu entrada no Pronto-Socorro (PS) de Aquidauana, o paciente passou por avaliação médica e, devido à gravidade da lesão, foi encaminhado em vaga zero para Campo Grande. O termo “vaga zero” é utilizado em casos de emergência, quando o paciente precisa ser transferido com urgência, independentemente da disponibilidade imediata de leitos.
A vítima foi transportada por equipe do Corpo de Bombeiros com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O estado de saúde do jovem não foi divulgado até o momento.
As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas. Autoridades trabalhistas e de segurança rural devem investigar se as condições de trabalho e os equipamentos de proteção individual (EPIs) estavam sendo utilizados corretamente no momento do ocorrido.
