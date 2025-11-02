Acessibilidade

02 de Novembro de 2025 • 12:43

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Jovem de 18 anos sofre grave acidente de trabalho no Pantanal

Caso aconteceu em uma fazenda a mais de 100 km de Aquidauana

Redação

Publicado em 02/11/2025 às 07:18

Atualizado em 02/11/2025 às 07:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

Um jovem peão de 18 anos sofreu um grave acidente de trabalho em uma fazenda localizada a mais de 100 quilômetros do município de Aquidauana, no interior do Mato Grosso do Sul. O acidente ocorreu enquanto o rapaz realizava atividades de manejo de gado no campo.

De acordo com informações preliminares, o jovem trabalhava com um laço quando o equipamento acabou se enrolando em sua mão, causando um ferimento grave. Colegas de trabalho prestaram os primeiros socorros e o encaminharam imediatamente ao pronto-socorro mais próximo.

Assim que deu entrada no Pronto-Socorro (PS) de Aquidauana, o paciente passou por avaliação médica e, devido à gravidade da lesão, foi encaminhado em vaga zero para Campo Grande. O termo “vaga zero” é utilizado em casos de emergência, quando o paciente precisa ser transferido com urgência, independentemente da disponibilidade imediata de leitos.

A vítima foi transportada por equipe do Corpo de Bombeiros com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O estado de saúde do jovem não foi divulgado até o momento.

As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas. Autoridades trabalhistas e de segurança rural devem investigar se as condições de trabalho e os equipamentos de proteção individual (EPIs) estavam sendo utilizados corretamente no momento do ocorrido.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Reconhecimento

Paracanoísta Alan Nantes recebe maior honraria da Assembleia Legislativa

Oportunidade

Aquidauana oferece 41 vagas de emprego nesta sexta-feira

Paróquia divulga programação de missas de Finados em Aquidauana

Detran-MS realiza 389 abordagens na Operação Finados em MS

Movimento intenso marca Dia de Finados no Cemitério Municipal de Aquidauana

Feriado de Finados, sábado tem previsão de chuva em MS

Clima

Aquidauana terá sexta-feira quente e com possibilidade de chuva isolada

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quinta-feira

ÚLTIMAS

Saúde

Outubro Rosa chega ao fim e dá lugar ao Novembro Azul em Aquidauana

Secretaria de Saúde encerra mês dedicado às mulheres e inicia ações voltadas à saúde do homem

Educação

Feira de Profissões orienta estudantes sobre carreira em Anastácio

Evento na Escola Maria Correa Dias aproximou jovens do ensino médio do mundo universitário e do mercado de trabalho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo