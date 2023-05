Jovem de 19 anos é preso por agredir a namorada em Aquidauana

Caso registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana / Ronald Regis

A DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) de Aquidauana, recebeu uma denúncia na tarde de ontem, 16, que uma jovem de 15 anos estava sendo agredida pelo namorado, de 19. A violência acontecia na casa onde eles moravam juntos na região do Bairro Alto, em Aquidauana.

Assim que os policiais chegaram na residência indicada encontraram apenas o rapaz, quando perguntaram da jovem, o suspeito disse ter deixado ela no serviço. Os policias foram até o local indicado pelo autor, no local se depararam com a menina lesionada.

A vítima apresentava lesões aparentes nos braços, causados pela agressão que havia sofrido. O jovem foi preso em flagrante e encaminhando a delegacia, ele foi autuado pelo crime de lesão corporal dolosa.